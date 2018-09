EXPEDIENTE CONFIDENCIAL

Por Gerardo Fragoso M.

Mexicali, miércoles 26 de septiembre de 2018.

¿Ahora quién?

Si hay una contienda que definirá las elecciones de 2019 en Mexicali, es la del distrito 03 de Mexicali.

En 2016, la dentista y maestra Rosa Gloria Arellano González, operadora priista en esa demarcación, decidió que era su momento de ir por la candidatura tricolor a diputada local. Tres años antes, le ordenaron que dejara pasar a Gabriel Tobías Duarte Corral, entonces secretario del ayuntamiento pereztejadista.

Sin embargo, el entonces dirigente estatal priista permitió que personajes pestilentes, como Federico Díaz Gallego, metieran la mano en las postulaciones. Y ellos decidieron, a espaldas de las bases tricolores, que la candidata fuese Rosa Icela Ibarra Caldera, rica empresaria que posee una arrogancia kilométrica.

Arellano no pedía ser designada por ‘dedazo’ en vez de Ibarra, sino que hubiese una contienda interna democrática, donde las bases decidieran. Naturalmente, no le hicieron caso alguno. Ibarra fue impuesta, pero la gente se quedó con la doctora.

Y esas bases, las más poderosas del distrito 03, que de ninguna manera iban a respaldar a la petulante Ibarra, salieron a buscar un nuevo ‘amor’.

Arellano y sus líderes se reunieron con tres candidatos: Marina del Pilar Ávila Olmeda, Jorge Eugenio Núñez Lozano y Victoria Bentley Duarte. La charla con Ávila se llevó a cabo en el Starbucks de la Plaza Centenario. El encuentro con Núñez en el Café Colibrí. Y la reunión con Bentley en la camioneta de pasajeros de esta última.

Ávila, transparente, rechazó ofrecerles dinero. Pidió que se la jugaran con ella, pensando en el futuro. No quisieron. Y miren dónde está ahora Marina.

Núñez, inicialmente, le propuso ir a la doctora como suplente, exhibiendo su ignorancia respecto a las leyes electorales. Luego, planteó que fuese candidata en otro distrito, proposición que ella rechazó. Ya en el último mes de campaña, Jorge Eugenio llegó a un acuerdo con Arellano, para obtener la movilización de sus bases en el día ‘D’. Jamás pagó, pese a que, gracias a las priistas, logró la ‘pluri’ como mejor perdedor del PBC.

Con Bentley, las priistas también llegaron a un acuerdo. La panista si entregó lo que había prometido. Y así fue como Arellano y sus líderes metieron no a uno, sino a dos diputados locales al Congreso del Estado, aunque Núñez jamás cumplió su compromiso, dejó de contestarles el teléfono y se escondió.

De cara a 2019, varias preguntas saltan a la palestra: ¿Núñez pagará, tres años después, su deuda con la doctora, para que haya reconciliación? ¿Bentley será de nuevo quien la jale? ¿O Morena se la llevará?

Maricarmen: Varias reacciones generó el nombramiento de María del Carmen Flores Ávila como nueva directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tijuana. Hubo mordidas de lengua, como la de Jorge Alberto Cornejo Manzo, ex mandamás del área en el gobierno estatal, quien dijo, a través de Facebook: “Cuando uno creía que el ‘Patas’ no la podía regar más, (pone a) la mujer más majadera y prepotente que conozco”. Yo lo que recuerdo de Flores, a quien no conozco, es que, en 2014, fue la encargada de limpiar el área de Noticias en Televisa Mexicali, luego de que el director de aquel tiempo, al que arrojó con todo y ‘chivas’ a la calle, tenía un estiercolero.

Nuevo “servicio”: Parece que los medios “nacionales” chayoteros van a diversificar sus negocios en esta nueva era. Y uno de sus nuevos “servicios” será lavarles la cara a criminales. Ya platicamos ayer sobre la entrevista a modo que El Heraldo de México le hizo a Javier Duarte. Y las noches de martes y miércoles, Imagen Televisión emitió una entrevista, también a modo, con Mónica García Villegas, la prófuga y malparida dueña del colegio Enrique C. Rébsamen, que se cayó producto de las remodelaciones que hizo en su ‘depa’, matando a 19 niñas y niños. Entrevistar a una prófuga y ocultar su ubicación es ENCUBRIMIENTO. Por favor, rechace a esos medios. Es el colmo que pretendan hacer dinero defendiendo a cerdos que tanto daño hicieron.

Cabeza… de Vaca: A Ismael García Cabeza de Vaca, senador panista y hermano del gobernador de Tamaulipas, lo agarraron infraganti, pidiendo una prostituta, vía WhatsApp.

No hace falta ser muy listo para llegar a las siguientes conclusiones:

*Cabeza de Vaca es un sinvergüenza. Mientras portaba, en la solapa de su traje, un moño naranja, símbolo del rechazo a la violencia contra las mujeres, pedía contactar a un “padrote”, es decir, a un proxeneta que se forra de dinero con la trata de personas. Su explicación posterior tiene la intención de vernos la cara de idiotas, al decir que todo fue “una broma”. Si, cómo no.

*El 99% de los políticos utiliza prostitutas, vicio que pagan de NUESTRO DINERO. Ahí está la clave de porque siempre topa con pared cualquier iniciativa que proponga penalizar a quienes pagan por sexo, como si se hace en países como Estados Unidos y Francia.

*Fernanda Moreno, la chica que Cabeza de Vaca se quería “zumbar” (sic), también nos quiere ver la cara de idiotas, al decir “no sé cómo llegaron (ahí) mis fotos”. Su reacción posterior lleva a pensar que si es una prostituta VIP y la ‘balconearon’ con la familia, el novio y su entorno social. Por desgracia, los medios, que premian a la chica escandalosa antes que a la estudiosa, la están encumbrando.

Comentarios: gerfragoso@gmail.com

