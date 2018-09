DERROCHANDO TECNOLOGÍA

Por Vicente Calderón

Tijuana, lunes 24 de septiembre de 2018.

En Tijuana, la tecnología y la policía no siempre se han llevado bien.

Esta frontera ha comprado modernas herramientas que supuestamente traerían progreso en seguridad pública.

Pero más de una vez, se despilfarró el dinero y los equipos desaparecieron del patrimonio público.

“Vamos a hablar con el municipio, que compre uno o dos drones” dice Guillermo Díaz Orozco es presidente de la asociación de comerciantes del centro histórico de Tijuana.

Y sigue pensando que vale la pena que el ayuntamiento invierta en tecnología.

El empresario dice que mejoró la seguridad en el primer cuadro de la ciudad, pero quiere mayor vigilancia con estos vehículos voladores no tripulados.

“Ya se han puesto cámaras en las calles, necesitamos los drones en la noche. Los robos que hemos sufrido en el primer cuadro de la ciudad han sido boquetazos en los techos y tambien les rompen las cortinas, en las noches, de la madrugada. Entonces necesitamos los drones. Vamos a hablar con el alcalde, definitivamente, que copere”

También el presidente de la Cámara de comercio Mario Escobedo, los quiere vigilando el andador que conecta la garita de El Chaparral con la avenida Revolución.

“El proyectos inclusive en el tema de drones es que uno de los primeros drones que tengamos sea para estar dandole vigilancia a lo que es esa area del puente y que podamos tener una vigilancia permanente”

El problema es que el gobierno municipal ya gastó en drones durante la presidencia de Jorge Astiazarán

El ex alcalde priista presumió la inversion en tecnologia.

“Empezamos en una primera etapa con dos drones tipo helicóptero, la idea es que posteriormente podamos comprar aviones no tripulados que tienen mayor autonomía”.

Su secretario de seguridad pública, Alejandro Lares, compró cuanta novedad se le ocurrió.

A pesar de la amplia promoción de cámaras corporales, tabletas digitales, geolocalizadores satelitales y por supuesto drones, la seguridad no mejoró, por el contrario fue en esa administración donde empezó un nuevo declive de la tranquilidad y esta escalada delincuencial que hoy sigue empeorando.

Los reportes de prensa de entonces refieren que Lares Valladares destinó al menos, 12 mil dólares para tres drones.

“Recibimos, tengo entendido, dos, dos drones”

Pero ahora, no funcionan o no aparecen. Su sucesor, Marco Sotomayor dice que les dejaron equipo inservible

“Cuando llegamos uno no estaba funcionando, el otro si estaba funcionando y ya se descompuso por el mismo uso que se le daba. Esa tecnología ya a estas alturas es obsoleta”

Aclara que ni siquiera conviene repararlos

“No son drones profesionales hechos especificamente para seguridad Eran drones de bajo precio entonces no tenía caso la verdad invertir”.

La actual administración de la ciudad también invierte en tecnología bajo el argumento de que eso mejorara la seguridad.

“Para la adquisición del equipo tecnológico, unidades y uniformes el ayuntamiento con el apoyo del cabildo entre recursos propios y de FORTASEC invirtió 11 millones setecientos treita y tres mil pesos y creemos que es una inversion que verdaderamente vale la pena.”

Como en el gobierno priista, este ayuntamiento panista nuevamente monto una ceremonia para entregar cámaras corporales a los policías.

Recordaron que ya se habia hecho.

“Ha habido antecedentes muy positivos como ese esfuerzo que mencionaba el Sr. Kurt Honold de una inversión fuerte que se hizo en el pasado con cámaras corporales de una generación anterior a la que el día de hoy entregamos”

Con Astiazaran las cámaras las dono el consejo coordinador empresarial con dinero del fidem, el ficeicomiso empresarial que se nutre de impuestos que pagan los negocios en el estado.

Pero ni el actual presidente del CCE sabe con certeza donde quedaron las cámaras que nunca dieron los resultados prometidos.

“No sé exactamente porque lo que ve eso..los dueños de las cámaras son la policía, no nosotros. Ellos ya las actualizaron, puedes preguntarle al secretario y el te puede decir exactamente cuántas son. Según nosotros eran 2 mil las que les entregamos y cerca de 700 eran las que no estaban funcionando, nos quedamos con 1,300. No funcionando porque ya caducaron, se echaron a perder o lo que quieras y mandes”

tampoco se vieron los beneficios para ciudadania con las tabletas digitales que anuncio Lares Valladares, el ex secretario de seguridad del trienio anterior.

Pero marco Sotomayor hoy al frente de la secretaria anuncio la adquisicion de 160 nuevas tabletas que costaron mas de 5 millones de pesos.

“Estas tablets que son de uso rudo,que son tablets especiales para equipo de trabajo policial pero mas que ello es lo que pudimos avanzar es que tenemos un aplicativo que se llama ADRYA”

Y pueden incluso interactuar con google maps.

Asegura que son mejores y ponen a la corporación tijuanense en la vanguardia tecnológica.

