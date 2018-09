CONTINÚA ENCUENTRO DE DRAMATURGIA

Foto: Cecut.

Por Comunicado de prensa.

Centro Cultural Tijuana.

Tijuana, lunes 24 de septiembre de 2018.

Hasta el día 27 continuarán las actividades del X Encuentro de Dramaturgia y XXII de Teatro que está en marcha en el Centro Cultural Tijuana.

Las actividades iniciaron desde el pasado viernes pero esta semana quedan varias presentaciones programadas.

El martes 25 a las 18:00 horas, en la Sala Federico Campbell, tendrá lugar la lectura dramatizada Barbie Girls de Mario Cantú. En la Sala de Espectáculos a las 20:00 horas, la obra Corazón Gordito de Saúl Enríquez, con Estrella Gómez, Miriam Reyna, Ivette Abundiz, Carmen Icedo y Kostia Hernández, dirigidos por Ramón Verdugo.

Para el miércoles 26 se presenta el libro Dramaturgia de Frontera / Dramaturgia del crimen. A propósito de los teatristas del norte de México, de Gustavo Geirola, en la Sala Federico Campbell a las 18:00 horas, una reflexión sobre la praxis teatral en los estados de la frontera norte de México. Let it be a Revolution de Yoall Morales, se presentará en la Sala de Espectáculos a las 20:00 horas.

Y el jueves 27 el público podrá apreciar Aapiracional o Todos quisimos ser otra cosa, una obra de Edgar Chías, en la Sala Federico Campbell a las 18:00 horas, pieza inspirada en Las preciosas ridículas de J.B.P. Molière con Carolina Martínez, Fernanda Acosta, Fernanda Bustillos, Laura Conde, Karen Tontle, Lourdes Paredes, Eduardo Acosta y Óscar Trujillo, bajo la dirección de Ramón Verdugo.

En la Sala de Espectáculos a las 20:00 horas, se presentará la obra Cosas raras de Enrique Gutiérrez, con Olivia Lagunas y Enrique Arreola dirigidos por Hugo Arrevillaga. Los boletos están a la venta en las taquillas del CECUT.

