EXPEDIENTE CONFIDENCIAL

Por Gerardo Fragoso M.

Arranca la era morenista

Ayer, por la mañana en Baja California y casi al medio día en la Ciudad de México, fueron investidos 499 de los 500 diputados federales que harán parte de la 64 legislatura del Congreso de la Unión.

Como ya se sabía, Porfirio Muñoz Ledo, ex priista, ex cardenista, ex perredista, ex parmista, ex foxista y ahora morenista, será el presidente de la cámara de diputados y, por ello, el próximo 1 de diciembre, será quien reciba y entregue la banda presidencial, durante la investidura de Andrés Manuel López Obrador.

En lo personal, hubiese preferido que Morena pusiera ahí una mujer o un joven, pues Muñoz Ledo, de 85 años, representa a todos esos políticos con aroma a naftalina, acostumbrados a dar sonoras carcajadas, pletóricos de arrogancia, en lujosos restaurantes. Un estilo del cual ya estamos hastiados todas y todos, salvo los masoquistas.

Prueba de que chango viejo no aprende maroma nueva, es que Reforma ´cachó´ in franganti a Muñoz Ledo, el pasado 20 de agosto, teniendo que ser cargado por empleados del restaurante Il Becco, porque se había pasado de copas.

Regresando a la ceremonia de ayer, los panistas la retrasaron durante 45 minutos, porque no salían a sus curules. Y luego, no conformes con el retardo, la interrumpieron gritando “justicia a Monterrey, justicia a Guadalupe”, plañiendo porque el tribunal electoral de Nuevo León les quitó el triunfo en esos municipios.

Marina y su ´streaming´: El acto también sirvió para refrendar que, lo de hoy, son las redes sociales.

Pusimos el Canal del Congreso en la TV, pero observamos que, vía Facebook, estaba transmitiendo Marina del Pilar Ávila Olmeda, diputada que representa al mexicalense distrito 02.

Y, a decir verdad, el ´streaming´ de Marina estaba muchísimo mejor que la cobertura oficial.

Se puso a recorrer las curules con un ´selfie stick´ y a charlar, brevemente, con varios de los diputados más conocidos de su bancada, como Mario Delgado Carrillo, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Érik Isaac ´El Terrible´ Morales Elvira y hasta el ex Garibaldi Sergio Mayer Bretón, quien, por cierto, pifió, al señalar que iba a “rendir propuesta”. También platicó con otros legisladores, de diversas entidades.

Marina se acercó a las curules panistas y priistas, exclamando “aquí ya estoy llegando a territorio minado. Ya estamos entrando a terrenos contrarios”.

Al pasar por los asientos blanquiazules, dijo “aquí está Acción Nacional, que ya lo vamos a sacar de Baja California. Está por salir”.

El mejor momento fue cuando Marina, divertida, bromista, exclamó: “Miren, ¡ahí está (Enrique) Ochoa Reza! ¿Quieren mentarle la madre? Usted aquí digan lo que quieran decir, que yo me encargo de hacer llegar los mensajes”.

Hasta el medio día, Marina consiguió 7 mil reproduciones y sin pauta. Ese público es mucho mayor que el registrado por cualquier canal de TV abierta en Mexicali, a esa hora. Mañana, aquí, tendremos una entrevista con ella.

D´Alessio: No solamente Mayer fue investido ayer como diputado federal de Juntos Haremos Historia. También el cantante Ernesto Vargas Contreras, mejor conocido por su nombre artístico, Ernesto D´Alessio.

Y se estrenó con un mensaje en sus redes sociales que, me parece, es la mejor respuesta que se ha dado a los spots del sexto informe de gobierno. Por ello, a continuación, lo transcribimos textualmente:

“El Presidente Enrique Peña Nieto no sé sobre qué país esté dando su informe. Nos está informando sobre sus experiencias al estar al frente del gobierno, sobre qué momentos marcaron su vida. Yo lo resumo en esto: En 2012, el dólar estaba a 12.90, la gasolina Magna estaba a 9.86, y la deuda pública en 5 mil 943 billones. En el 2018, nos entrega un país con el dólar a 19.35, la gasolina Magna a 19.98 y la deuda pública en 10 mil 088 billones (incremento del 69.75%). Del aumento del precio de la canasta básica, gas y luz, las desapariciones, los muertos, desfalcos y demás, mejor ni hablamos. Pero el dice que “es un mejor México que el de hace 6 años” ¡¡Qué cinismo!!”.

Arizona: El martes se celebraron las elecciones primarias en Arizona. Las encuestas y predicciones se cumplieron. Martha McSally ganó la candidatura republicana para el senado, con 52.9% de los sufragios. Joe Arpaio apenas sacó 18.9%, pero, tristemente, el único condado donde ganó fue en Yuma, fronterizo con Baja California. Ahí obtuvo 35.2%. Del lado demócrata, donde se vivió una batalla sorosiana, Kyrsten Sinema, lesbiana, derrotó a la musulmana Deedra Abboud, quien usa hijab y así hizo campaña. Sinema ganó con el 80.5%.

Mucho más oscuro está el panorama demócrata en la gubernatura. El profesor David García venció con 49.2%, pero el senador local y muralista Steve Farley, segundo lugar, obtuvo 33.7% y ganó en el condado de Pima (Tucson), su tierra. El gobernador Doug Ducey triunfó en la interna republicana con el 70.5%. García va a sufrir en la contienda general y necesitará llevarse a la mayor parte de los votantes ´switcher´, que en la elección general de 2014 alcanzaron un 43%.

Pese a ser internas, en Phoenix, hubo una copiosa participación. Arizona será, no cabe duda, epicentro político de Estados Unidos, en noviembre.

Anuncios

Share this: Compartir

Facebook

Twitter



Me gusta: Me gusta Cargando... Relacionado