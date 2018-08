POSPONDRÍAN MULTAS POR INVADIR CARRIL DEL SITT

El alcalde dice que aún hay cosas que resolver.

Por Vicente Calderon

Tijuana, martes 28 de agosto de 2018.

El alcalde considera posponer la aplicación de multas para quienes invadan el carril del sistema integral del transporte de Tijuana.

“Si no está funcionando a capacidad plena el SITT, claro que sí ” dijo Juan Manuel Gastelum, presidente municipal. “Podemos prorrogar ese plazo” agrego.

Desde el mes pasado el gobierno municipal anunció que en septiembre empezaría a multar a quienes se metieran en el carril confinado.

La multa supera los 5 mil pesos, además de que remolcarían el vehículo, lo que implíca otro gasto.

Las autoridades advirtieron que durante agosto solo amonestarían a los automovilistas, pero al empezar el octavo mes del año iniciarían las sanciones.

“El carro tiene reversa. ¿Por qué no vamos a esperar? ¿Cómo vamos a multar si no se está usando, pues no vá” añadió el primer edil.

La ciudadanía parece aceptar con cierta renuencia la pérdida de un carril de circulación, en parte porque no se ha reducido el parque vehicular ni el número de taxis o furgonetas de transporte público que les prometieron.

Aunado al crecimiento de la ciudad y a la proliferación de autos irregulares que la Secretaria de Movilidad calcula son el 30 % de los que transitan en Tijuana, la circulación por la ciudad se ha vuelto mas complicada y lenta.

El sistema integral de transporte de Tijuana está muy lejos de ser la solución para el transporte público que presumieron las autoridades de la anterior administración que encabezó el priista Jorge Astiazarán.

Varios alcaldes -desde hace mas de una década- trabajaron en el actual proyecto, empezó a funcionar en la anterior administración municipal, con una gran inversión del gobierno federal.

Desde que inició su gobierno, Juan Manuel Gastelum se declaró que había muchas irregularidades en el sistema por lo que en lugar de avanzar el nuevo sistema se retraso.

Hace unas semanas él mismo pidió paciencia porque dijo, habría buenas noticias en relación al SITT.

Este martes volvió a pedir mas tiempo argumentando que hay problemas que no ha podido solucionar.

Por el carril confinado circulan cuando mucho 12 autobuses durante el día, de acuerdo a la Secretaría de Movilidad de Tijuana.

El Alcalde dijo que al avanzar el sistema cada siete a ocho minutos estaría pasando un autobús.

