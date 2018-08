EXPEDIENTE CONFIDENCIAL

Por Gerardo Fragoso M.

Paridad.

El hecho de que Rigoberto Campos González lleve mano en la candidatura para presidente municipal de Mexicali, así como la baraja exclusivamente masculina que Morena ha puesto a jugar en Tijuana, resultan anuncio inequívoco de que Eric Isaac Morales Elvira “El Terrible”, diputado federal electo por el distrito 07, deberá esperar para ser candidato a primer edil en Playas de Rosarito.

Ya hemos comentado aquí que, en orden de votación conseguida durante 2016 y para efectos de género, Morena tuvo en Tijuana a su mejor municipio, seguido de Playas de Rosarito, Ensenada, Mexicali y Tecate.

Eso implica que, si hay postulaciones masculinas en Tijuana y Mexicali, obligadamente irán mujeres en Playas de Rosarito y Ensenada. En Tecate debería ir, preferentemente, una fémina, en aras de la paridad afirmativa.

En Rosarito y Tecate, hay poca baraja femenina morenista. Se dice que Ebrard instruyó que no se entreguen las candidaturas a militantes “de reciente ingreso” o, dicho con menos eufemismo, a los advenedizos. Pero es imposible que, en el caso rosaritense, no se piense en Laura Luisa Torres Ramírez, quien ya no tiene militancia. Y en el caso tecatense, en que se estire la ley o se use al PT para jalar a Nereida Fuentes González, pues bajo esas siglas si podría reelegirse la actual edil, sin necesidad de acudir a los tribunales para presentar un Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano o JDC, que le permita postularse por un partido distinto al de su primera elección.

Otro boleto es Ensenada. Ahí, por este mismo tema del género, Claudia Josefina Agatón Muñiz se acerca a la postulación. Máxime con el terror que Jaime Bonilla Valdez le tiene al ahora diputado federal electo Armando Reyes Ledesma, como quedó claro en aquella grabación subrepticiamente efectuada, dada a conocer en plena campaña. ¿Y el registro del PT? Morena no lo dejará al garete, por supuesto.

En cuanto a las diputaciones, en Mexicali hay una gran resistencia a la postulación de Sonia Guadalupe Carrillo Pérez, pues metería las cucarachas hasta la cocina de Morena. Pero una fuente indicó a este columnista que el tema avanza e, incluso, Bonilla ya se habría reunido con Jaime Rafael Díaz Ochoa, dueño del clan donde pulula Carrillo.

La razón es que, con la elección de Marina del Pilar Ávila Olmeda como diputada federal, Morena se quedó sin su mejor carta femenina en Mexicali y, posiblemente, en toda la entidad. A Carrillo se le considera para ser postulada en el nuevo y fusionado distrito 03. Dicen que Bonilla sintió mariposas en el estómago cuando Díaz ofreció pagar la campaña de su cónyuge.

Reiteramos que Morena debiera tener cuidado de las alimañas que entran a su casa, al dejar la puerta tan abierta. Ahí está Manuel Francisco Rodríguez Monarrez, a quien Bonilla le dijo que armara su planilla, igual que a todos los demás aspirantes a la presidencia municipal tijuanense, para irle midiendo el agua a los camotes ¿Y qué hizo el regidor? Propuso a Lucía Ocaña Rodríguez, veterana política que representa a lo peor del PRI, como su candidata a síndica procuradora, esto es, como la encargada de combatir la corrupción ¿A poco no dan ganas de vomitar?

Luis, Jaime Cleofas y Mónica: Hasta el cierre de esta columna (jueves a las 17:00 horas), la encuesta que el portal AFN Tijuana colocó, en la plataforma Survey Monkey, para conocer las preferencias electorales para gobernador de Baja California y presidente municipal de Tijuana, de cara a las elecciones en 2019, entregaba resultados que exhibían, a las claras, lo que desea realmente la gente, más allá de propaganda pagada en Facebook y arrebatos mediáticos.

Los dos opositores con mayor apoyo popular para la gubernatura son el diputado local de Transformemos, Luis Moreno Hernández, y el ex diputado local y federal Jaime Cleofas Martínez Veloz. En síntesis, la gente no quiere que gobiernen ex panistas disfrazados de AMLOvers, ni riquillos que solamente ambicionan engordar más su cartera, en vez de cambiar, de forma real, a Baja California

Otro mito que derrumba la encuesta de AFN es que Julián Leyzaola Pérez tiene seguro el triunfo en 2019. La regidora transformista Mónica Juliana Vega Aguirre, a quien Leyzaola atacó, mostrando falta de inteligencia y misoginía, está empatada con él.

Twitter: @gerardofragosom

Anuncios

Share this: Compartir

Facebook

Twitter



Me gusta: Me gusta Cargando... Relacionado