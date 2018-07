AUTOS INTELIGENTES PARA CONDUCTORES EBRIOS

Entre los resultados de la investigación de los miembros del CIIAM, se encuentra la publicación titulada Speed bump detection using accelerometric features: A genetic algorithm approach, en la revista suiza Sensors, en su edición de febrero 2018, disponible en este enlace. Otro ejemplo es la publicación titulada Mental models associated to voice user interfaces for infotainment systems, en la revista española DYNA, en su edición de mayo 2018, consultable en este enlace.