ESTA ES LA AGENDA DE HOY EN LA FERIA DEL LIBRO

Y la de mañana también.

Por Comunicado de prensa.

Centro Cultural Tijuana.

Tijuana, viernes 1 de junio de 2018.

La XXXVI Feria del Libro de Tijuana le da la bienvenida al mes de junio con una intensa agenda de actividades en el Centro Cultural Tijuana, en la que destaca la presencia de Trino, Humberto Félix Berumen, Eduardo Antonio Parra, Carlos Martín Briceño, Ericka Martínez y Rob Sidner director del San Diego Mingei International Museum.

Esta agenda dará inicio en la Sala Federico Campbell, hoy viernes a las 16:00 horas con la presentación del libro Vortex (Frontera/Border) SD Poetry Annual (Anuario de Poesía de San Diego) 2017-2018, de William H. Harding y Olga Garcia, con la participación de María Dolores Bolívar, Francisco Bustos, Amaranta Caballero, Jhonnatan Curiel, Alfonso García Cortez, Gabriela Guinea, Sonia Gutierrez, Gabriel Ledón, EnriKetta Luissi, Mónica Morales, Alberto Paz.

A las 17:00 horas Eduardo Limón presentará su libro Historias verdes. Conversaciones sobre la marihuana, acompañado por José Ibarra; Ericka Martínez hará lo propio con su obra

Diario en el diario, a las 18:00 horas; y Trino estará a las 19:00 horas con Historias desconocidas de la conquista.

En la Sala Carlos Monsiváis se hará la Lectura en voz alta Se alquila paraíso en ruinas: Juan José Arreola de Raquel Presa con la participación de Entremares Teatro a las 18:00 horas; otra agenda se desarrollará en la Sala de Video se ofrecerá la conferencia Voluminous Art. An exhibition about books and other news from San Diego’s Mingei International Museum con el director del recinto Rob Sidner, a las 17:00 horas.

Humberto Félix Berumen y Jaime Cháidez Bonilla comentarán en la presentación de los títulos A las ocho me mataré, de Joaquín Aguilar Robles; Calle Revolución, de Rubén Vizcaíno Valencia, y Tijuana In, de Hernán de la Roca a las 19:00 horas.

La Sala de Lectura enmarcará la presentación del libro Base Atenas y Ciervos, de Fernando Trejo con Luis Adrián Maza Trujillo, Cinthya Meza Labastida a las 17:00 horas; seguido de De la vasta piel. Antología personal y La muerte del Ruiseñor, de Carlos Martín Briceño con Gerardo Padilla, Joel Flores y el autor a las 18:00 horas. Para cerrar el día con El pacto de la hoguera, de Alfredo Núñez Lanz con Ana García Bergua e Yvonne Arballo, a las 19:00 horas.

El recinto ferial está abierto hoy viernes hasta las 21:00 horas; el sábado 2 de junio el horario se extenderá de 10:00 a 23:00 horas con motivo de la Venta Nocturna, y el domingo 3 el horario será de 10:00 a 21:00 horas.

La XXXVI FLT cuenta con un Comité Organizador integrado por el Centro Cultural Tijuana, el Instituto Municipal de Arte y Cultura, la Unión de Libreros de Tijuana, la Cámara Nacional de Comercio, la Promotora de Cultura de Baja California y el Instituto de Cultura de Baja California. Y cuenta con el valioso patrocinio de Frontera, Grupo Plascencia, L.A. Cetto, Coca Cola, Cut, Telcel, Farmacia Roma, Oxxo y Ticket Móvil.

PROGRAMA LITERARIO

SÁBADO

Sábado 2 de junio

Sala Federico Campbell

Presentación libro

Tiempo de Arcángeles de Tania Karam

Desarrollo personal, Alamah

Participa: la autora

16:00 h

Presentación de libro

Nunca más su nombre de Joel Flores

Novela, Ediciones Era

Participan: Eduardo Antonio Parra, Daniel Salinas Basave, Carlos Martín Briceño y el autor

17:00 h

Presentación de libro

El rostro de piedra de Eduardo Antonio Parra

Novela, Ediciones Era

Participan: Carlos Martín Briceño y el autor

18:00 h

Homenaje Regional

Gustavo Segade

Participan: Ruth Vargas Leyva, Edgardo Moctezuma y Gustavo Segade

19:00 h

Sala de Video

Presentación de resultados

Taller Checklist para iniciar tu novela gráfica de Bernardo Fernández BEF (coordinador)

Participan: asistentes al taller y el coordinador

13:00 h

Presentación de libro

Más trabajo que empleo: trayectorias laborales y precariedad en los Call centers de México de Alfredo Hualde Alfaro

Ensayo, El Colef

Participan: Rafael Alarcón Medina y el autor

16:00 h

Presentación de libro

Recordar en presente. Cine documental y memoria en México de Jesús Adolfo Soto Curiel

Ensayo, UABC

Participan: Adriana Trujillo, Juan Alberto Apodaca y el autor

17:00 h

Presentación de App

CAOSOFÍA (App de Filosofía Contemporánea) de Gerardo Navarro Nemónico

Participan: Gerardo Navarro, Pilar R. Aranda y Luis Miguel Villa

18:00 h

Presentación de libro

Migrantes, deportados y grupos vulnerables: 22 años de activismo humanitario de Lourdes Lizardi López

Narrativa testimonial, Juglaría ediciones

Participan: Guillermo Sánchez “Memuz”, José María García Lara, César Palencia Chávez y la autora

19:00 h

Sala de Lectura

Presentación de libro

El libro. Antología de jóvenes escritores del Taller de Literatura del ITT de Jesús Cueva Pelayo (coordinador)

Narrativa y poesía, ICBC-Secretaría de Cultura

Participan: Nayeli Martínez Grijalva, Paola López Kelly, Guadalupe Romo López, Erick Silva, Isaac Sereno, Jenifer Solis y Juan Ramón Valencia

16:00 h

Presentación de libro

El piñón y la bellota de Emilia Meza, Norma Meza Calles, Juana Inés Reza Albáñez y Adelaida Albañéz Arballo

Poesía y relatos indígenas, ICBC

Participan: Norma Meza Calles y Araceli Leal

15:00 h

Presentación de libro

Souvenirs de David Hiriart

Novela, CECUT

Participan:Diego Silverio Saavedra y el autor

16:00 h

Presentación de libro

La última oveja del Ángel Exterminador de Alejandra Junco

Cuento, Textofilia Ediciones

Participan: Jorge M. Durazo y la autora

17:00 h

Presentación de libro

Ensayo de orquesta (Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri 2017) de Laura Baeza, y Piscinas verticales (Premio Binacional de Novela Joven “Frontera de palabras” / “Border of Words” 2017) de Gabriela Torres Olivares

Cuento breve, Fondo Editorial Tierra Adentro-Secretaría de Cultura de Coahuila y novela, Fondo Editorial Tierra Adentro-CECUT

Participan: las autoras

18:00 h

Presentación de libro

Tsína rí nàyaxà’ / Cicatriz que te mira de Hubert Matiúwàa

Poesía, Pluralia Ediciones-Secretaría de Cultura del Estado de México

Presenta: Florentino Solano y el autor

19:00 h

Anuncios