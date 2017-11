SUSPENDEN AL PERIODISTA CHARLIE ROSE

Foto: Cortesía CBS News.

Por acusaciones de abuso sexual.

Por Servicios Voz de America.

Nueva York, lunes 20 de noviembre de 2017.

Charlie Rose, uno de los periodistas más reconocidos y respetados de Estados Unidos, es la más reciente figura pública en ser golpeada por acusaciones de mala conducta sexual.

El lunes, la televisión pública estadounidense PBS anunció que está suspendiendo la distribución del programa de entrevistas de Rose, y CBS News, en cuyo programa de noticias de la mañana Rose es uno de tres presentadores, también lo suspendió luego de un informe del Washington Post sobre las acusaciones de ocho mujeres.

Las mujeres, quienes trabajaban para Rose o intentaron trabajar para él, acusaron al veterano periodista de manosearlas, caminar desnudas frente a ellas y decirle a una que soñaba con ella nadando desnuda.

Rose, de 75 años, le dijo al Post que estaba “profundamente avergonzado” y se disculpó por su comportamiento en un comunicado público.

“En mis 45 años de periodismo me he enorgullecido de ser un defensor de las carreras de las mujeres con las que he trabajado. Sin embargo, en los últimos días se han hecho denuncias sobre mi comportamiento con algunas de mis ex colegas”, dice Rose.

“Es esencial que esas mujeres sepan que las he escuchado y que me disculpo profundamente por mi comportamiento inadecuado. Y estoy profundamente avergonzado. Me he comportado insensiblemente a veces, y acepto la responsabilidad por ello aunque no creo que todas esas acusaciones son precisas”, señala el acusado periodista.

“Siempre pensé que estaba persiguiendo sentimientos compartidos, aunque ahora comprendo que estaba equivocado. He aprendido mucho como resultado de esos eventos y espero que otros también lo hagan. Todos nosotros, incluido yo, estamos llegando a un nuevo y más profundo reconocimiento del dolor causado por conducta pasada y hemos alcanzado un profundo nuevo respeto por las mujeres y sus vidas”, concluye el comunicado.

“PBS se sorprendió al enterarse hoy de estas acusaciones profundamente perturbadoras ”, dijo el servicio público de radiodifusión en un comunicado en el que anuncia[ “Estamos suspendiendo inmediatamente la distribución de ‘Charlie Rose”’.

Tres mujeres denunciaron los acosos de Rose en el reportaje detallado del Post. Reah Bravo, ex productora asociada del programa de PBS de Rose, que comenzó a trabajar para él en 2007, dijo al periódico: “Era un depredador sexual y yo su víctima”.

Bravo dijo que Rose la buscó a tientas en varias ocasiones y una vez, durante un viaje de negocios a Indiana, la llamó a su habitación de hotel, donde salió de la ducha desnudo.

Kyle Godfrey-Ryan, una de las ex asistentes de Rose, tenía 21 años cuando dijo que Rose la había llamado repetidas veces para describirle sus fantasías de ella nadando desnuda en la piscina de su casa de Long Island mientras él miraba desde su habitación.

El programa de entrevistas de Rose se ve en el 94 por ciento del país en las estaciones de PBS. Se retransmite en la red de cable de Bloomberg, que también anunció el lunes que suspendía el programa.

Rose entrevista a un amplio círculo de personas en los medios, la política y el entretenimiento, que este mes incluyeron el presidente de Harvard, Drew Faust, el rapero Macklemore y Robert Costa del Washington Post, quien habló sobre la investigación del diario acerca del acoso sexual del candidato al Senado de Alabama Roy Moore.

Él también presenta “CBS This Morning” con Gayle King y Norah O’Donnell, un noticiario matutino aclamado por la crítica que ha ganado en los últimos años a sus rivales más conocidos. Rose también realiza entrevistas para “60 Minutos”.