MUY GRAVE SOBREVIVIENTE DE ATAQUE EN “EL TORITO”

No han determinado el movil del ataque que lesiono a otras 8 personas.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, martes 24 de octubre de 2017.

Una de las sobrevivientes del ataque armado ocurrido en el bar “el Torito” se encuentra grave.

“Esta bastante delicada” dijo el lunes por la tarde Miguel Ángel Guerrero, coordinador de la Subprocuradura de investigaciones especiales de la Procuraduría estatal de justicia.

Era la primera información oficial sobre el ataque armado ocurrido en el bar de la avenida Revolución durante la madrugada del domingo y donde murió otra joven de 19 años de edad

“Fallece en las instalaciones del Hospital General producto de las lesiones producidas por arma de fuego” comento Guerrero Castro en conferencia de prensa realizada a solicitud de la prensa local.

Preliminarmente fue identificada como Johana Díaz Zavala, pero el funcionario se reservó la identidad de ella como del resto de las victimas.

“Resultaron lesionadas en un principio 5 mujeres y 4 masculinos” dijo Miguel Ángel Guerrero.

La policía municipal detuvo al sospechoso cuando intentaba escapar del lugar.

“La captura de Reynaldo “N” se logró la madrugada de ayer, luego de que agentes municipales que realizaban un recorrido de vigilancia sobre la Avenida Revolución entre las calles Segunda y Tercera, escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que se acercaron a la zona, observando que del Bar “El Torito” salió corriendo un hombre.” informo la Secretaria de Seguridad publica municipal en un comunicado.

En la persecusion la patrulla chocó.

“De inmediato los oficiales iniciaron una persecución en la que una unidad patrulla se accidentó, y sin perder de vista al hombre que corría, observaron que se introdujo a un estacionamiento cercano, donde finalmente fue detenido Reynaldo “N”, de 41 años de edad.

En una jardinera del estacionamiento donde fue asegurado, los agentes localizaron un arma de fuego calibre .9 milímetros.” continúa el boletín.

El sospechoso ya había sido detenido anteriormente.

“El detenido es un sujeto del área de la zona norte el cual era conocido e identificado como narcomenudista e inclusive se habla de que es conocido en la zona también, es de los famosos cadeneros que se la llevan en la avenida Revolución, los cuales se dedican a despojar a ciudadanos estadounidenses y a otras personas de cadenas de carteras y otras cosas por lo que ya ha tenido diferentes antecedentes por los mismos delitos.” agregó Guerrero Castro.

Afirmó que eniega haber participado en el crimen.

“Se ha negado a rendir declaración argumentando que no tiene participación en los hechos”

El investigador dijo que no se ha establecido el móvil del ataque que no han podido y las cámaras del local no estaban grabando.

“No hubo unos gritos o un amague o una situación sino que se empiezan a escuchar disparos empieza a caer gente” dijo en base a la versión de uno de los testigos.

En lo que va del ano 1,404 personas han sido asesinadas en Tijuana de esos crímenes 127 han sucedido en octubre. La mayoría según las autoridades tienen que ver con la venta y consumo de drogas.

“Al parecer en el interior de ese lugar acostumbra mucho entrar gente la cual consume drogas en el interior”(sic).

