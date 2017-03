ABANDONARON A LEYVA EN EL CCE

Kurt Honold es el nuevo presidente del organismo empresarial.

Por Daniel Ángel Rubio

Tijuana, martes 7 de marzo de 2107.

Kurt Honold el empresario que sustituyó a Jorge Hank en la presidencia municipal de Tijuana es el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

El organismo que aglutina a varios grupos de la iniciativa privada local ocasionalmente se ha distinguido por su participación en asuntos públicos, llegando a fungir como un contrapeso a algunos gobernantes.

Sin embargo la gestión del Humberto Jaramillo el presidente saliente fue cuestionada en varios medios de comunicación pues fue poco crítica con las autoridades en momentos donde la economía y la seguridad están en niveles preocupantes.

Honold quien actuó como reemplazo cuando Hank Rohn dejó la alcaldía tijuanense y perdió la contienda por la gubernatura frente al panista José Guadalupe Osuna Millán, no era el único aspirante a la dirigencia del CCE.

Gilberto Leyva quien acaba de dejar la presidencia de la Cámara de comercio local, era el otro contendiente.

Leyva Camacho no ocultó su sorpresa ante el resultado a favor de Honold.

“Mucha gente nos juró que estaba con nosotros, y no sé qué pasaría que de último momento se voltearon”, anotó.

Fue cauteloso con sus cometarios pero dio a entender que no se consideraba parte de la elite que ahora encabeza a los organismos empresariales.

“Sabíamos que íbamos en mucha desventaja. Nos soy ni rico, ni soy político, en ese caso había algo de diferencia”, señaló quien también ha sido líder de los comerciantes de autos usados.

Afirmó haber dado la batalla hasta el último momento, y descartó que esta elección genere una ruptura en el sector privado.

“Siento que el sector debe seguir unido”, mencionó, como fue en la Canaco donde Mario Escobedo Carignan regresó a la presidencia mediante una planilla de unidad.

Leyva Camacho afirmó que ayer habló con el ahora presidente del CCE con quien encontró coincidencias

“Le dije que fuera contundente en el tema de seguridad, que había que seguir apoyando a las instituciones, no nada más criticándolas”, comentó.

Gilberto Leyva aseguró que ha recibido el respaldo y el ánimo de muchas personas por haber participado en la elección y lo invitan a seguir adelante.

Aún no sabe desde qué espacio, anotó, pero seguirá realizando su labor y no descartó la probabilidad de volver a buscar la presidencia del CCE.

“No sé, pero si me buscan qué bueno. Y si no, lo buscaremos”, mencionó el ex dirigente de los comerciantes organizados en la ciudad

Según las versiones preliminares el ex presidente de Canaco contaba con 12 de los 16 votos necesarios para alcanzar la presidencia del CCE.

El número de votos que recibió cada uno de los dos aspirantes en la elección de este martes no fue dado a conocer, según el organismo empresarial, porque así lo marcan sus estatutos.

