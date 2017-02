LA INDEFINICIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Sobre el carril confinado del SITT.

Por Vicente Calderón

Tijuana, viernes 24 de febrero de 2017.

Ya pasó una semana desde que el presidente municipal se comprometió a revisar la situación de la circulación por los carriles confinados para el SITT, (el Sistema integral de transporte de Tijuana) y aún no se pronuncia al respecto.

“Antes de tomar una decisión me gustaría que el IMPLAN me diera qué alternativas tenemos” dijo el viernes de la semana anterior Juan Manuel Gastelum, tras reconocer que no existe la base jurídica para multar a los automovilistas que usen el carril destinado para los autobuses.

” No hay una reglamentación debida, hay que revisarlo seriamente” agregó.

Con la finalidad de destinar una vía para el desplazamiento de los autobuses de la Ruta Troncal, la administración que encabezaba el priista Jorge Astiazarán instaló unas boyas que separan un carril en varias vialidades.

El confinar este espacio, se redujo las calle para la circulación de los automovilistas que han expresado confusión y descontento porque genera lentitud en la movilidad y congestionamientos viales.

En redes sociales se ha manifestado la molestia de los conductores que pacientemente respetan el carril exclusivo para el SITT mientras otros lo utilizan.

El actual gobierno dice haber encontrado irregularidades en la implementación del sistema que prometía mejorar la movilidad de los ciudadanos. Pero ante los diversos problemas su funcionamiento es muy limitado, por decir lo menos.

Algunos taxistas, autobuses que no son de la ruta troncal y las llamadas “Calafias” también lo usan.

Tijuanapress.com cuestionó al presidente municipal, Gastelum Buenrostro sobre qué recomienda a los tijuanenses; Usarlo o no?

“Yo no me permitiría recomendar. Habría que revisar si está en la normatividad ya, si es sancionable, hacerlo. No me atrevería.

Mejor espérenme, el IMPLAN y consejería jurídico (sic) me podrán dar la información” respondió el alcalde.

“Cuándo?” preguntó este reportero.

“Mañana o pasado nos vemos y me echan un grito, con mucho gusto” dijo el sonriente mandatario.

Hoy se cumplió una semana y la gente sigue padeciendo los cada vez más graves problemas de tránsito en la ciudad.

El “nuevo gobierno” tiene más de dos meses en funciones.

