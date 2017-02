EL CONGRESO; FERIA DE EMPLEOS PARA POLITICOS

Por Gerardo Fragoso M.

Para desgracia de nosotros, los ciudadanos, el Congreso del Estado sigue siendo una agencia de colocación.

Elvira Luna Pineda fue candidata a presidente municipal de Mexicali por el PBC, en las elecciones llevadas a cabo el pasado 5 de junio. No ganó, pero no perdió, pues ahora es jefa del departamento de Archivo y Gaceta Parlamentaria, con un sueldo de 41 mil 721.75 pesos mensuales.

Si tomamos en cuenta que el actual alcalde, Gustavo Sánchez Vásquez, gana 47 mil 721.84 pesos mensuales, Luna obtiene apenas 6 mil 009 pesos menos y con un cargo que, por supuesto, no conlleva las responsabilidades, presiones y problemas de un presidente municipal. Elvira salió ‘ganona’, ¿no?

Ana María Fuentes Díaz fue candidata de la alianza PRD-PT-MC a diputada federal por el distrito 3, con cabecera ensenadense, en las elecciones llevadas a cabo el 1 de julio de 2012. Ahora es coordinadora operativa en la dirección de Consultoría Legislativa, con un salario de 35 mil 036.09 pesos mensuales.

Héctor Irineo Mares Cossío fue suplente de Jaime Bonilla Valdez en la cámara de diputados de la 62 legislatura del Congreso de la Unión. Bonilla le dejó la curul en los últimos 4 meses y 10 días de su periodo. Ahora es el suplente de Víctor Manuel Morán Hernández, actual diputado local, pero no por ello Mares se ha quedado sin chamba, ya que es asesor de Morena, con un salario mensual de 42 mil 036.09 pesos (¿Dónde quedó la promesa hecha por la Jucopo, en octubre de 2016, de que ya no iban a existir asesores que ganaran más de 30 mil pesos?).

No solamente hay ex candidatos en el Congreso. También chapulines y no colorados, sino azules.

Ahí está Donaldo Eduardo Peñalosa Avila, quien fue presidente municipal de Tecate entre 2007 y 2010. Peñalosa ha encontrado chamba segura en el Congreso, pues en la 21 legislatura fue subdirector de Estudios Económicos en el Instituto de Opinión Ciudadana, Estudios Económicos y Sociales, con un salario de 48 mil 966.77 pesos mensuales. Como desapareció ese instituto, pues lo recolocaron de “coordinador de Relaciones Públicas ‘A'” en la unidad de Comunicación Social, con un sueldo de 35 mil 036.09 pesos al mes.

Y ahí siguen los que estuvieron desde la 21 legislatura. Layla Elías Padilla Duarte, cuñada de Armando Reyes Ledesma, con su puesto de diseñadora gráfica (en el que nunca la hemos visto) y su salario de 14 mil 523.93 pesos mensuales. Hada Milagros Llantada Avila, hermana del presidente de la Coparmex en Mexicali, era auxiliar de módulo con Francisco Alcibíades García Lizardi y ahora lo es con Job Montoya Gaxiola, ambos diputados de MC.

Y no son los únicos.

PAN: El 20 de octubre de 2016, Carlos Alberto Torres Torres, coordinador parlamentario de Acción Nacional presentó una ‘reingeniería’ para el Congreso del Estado, con una estructura donde únicamente había 18 plazas de asesores.

Hoy, 23 de febrero de 2017, tan solo del PAN hay 34.

El blanquiazul tenía 20 asesores en la 21 legislatura. En esta tiene 34 y, además, recolocó a tres en otros puestos con mejor salario. ¿Dónde está, entonces, la ‘reingeniería’ y el ahorro?

Los salarios de los 27 asesores que ya estaban le exigían 7 millones 278 mil 041.52 al erario. Ahora, por los 34, se gastarán 10 millones 143 mil 073.10 pesos en 2017.

Esta es la relación de los nuevos, recolocados, un recontratado y los que se quedaron:

Nuevos (7) (del 22 de noviembre a la fecha):

Felipa de Jesús Acosta Sepúlveda / 17 mil 036.09

Gilberto Daniel González Solís / 63 mil 036.09

Leury Lemus Cendejas / 27 mil 036.09

María Victoria Pando Martínez / 27 mil 036.09

Dolores Rojas Navarro / 57 mil 036.09

Verónica Velázquez Nevárez / 24 mil 036.09

Francisca Matlide Sandoval Galaz / 23 mil 536.09

Recolocados (3) (del 22 de noviembre a la fecha):

Heraclio García Santibáñez: Antes ganaba 27 mil 036.09 como asesor. Ahora gana 37 mil 036.09 como jefe de departamento

en la unidad de Consultoria Legislativa.

María Guadalupe Linares Vega: Antes ganaba 27 mil 036.09 como asesora. Ahora gana 38 mil 281.34 como secretaria técnica.

Miriam Miranda Hernández: Antes ganaba 27 mil 036.09 como asesora. Ahora gana 35 mil 036.09 como coordinadora de Capacitación ‘A’ en el departamento de Recursos Humanos.

Ex asesores que fueron recontratados en otros puestos (1):

José Manuel Núñez Organista: Antes era coordinador de asesores del PAN, con un salario de 58 mil 716.31. Ahora es secretario técnico, con un sueldo de 38 mil 281.34 pesos.

Asesores que continúan (27):

Roberto Alvarado Guerra / 41 mil 496.64

Elizabeth Arellano Ortiz / 17 mil 036.09

Conrado Arteaga Rodríguez / 10 mil 544.65

Julio Camacho Pérez / 19 mil 036.09

Fernando Del Rayo Ramírez / 47 mil 036.09

Seny Fernández Ramírez / 10 mil 637.73

Nina Paloma Gómez Pizá / 27 mil 036.09

María Fernanda Hernández García / 17 mil 036.09

Armando Rogelio Lara Valle / 47 mil 036.09

Carolina Limón Hernández / 30 mil 036.09

Gladys Yesenia Lomelí López / 23 mil 036.09

Luis Carlos López Manjarrez / 10 mil 544.65

Carolina López Reyes / 27 mil 036.09

Omar Armando Martínez García / 18 mil 036.09

Karina Martínez Martínez / 11 mil 036.09

Carlos Gerardo Martínez Vieyra / 36 mil 036.09

Myrna Dalila Melín Ramos / 10 mil 544.65

Cristian Iván Méndez García / 10 mil 544.65

Ana Lilia Mendoza Pérez / 36 mil 036.09

Félix René Moctezuma Estrada / 24 mil 036.09

Alejandro Osuna Jiménez / 12 mil 036.09

Christian Uriel Pérez Carmona / 27 mil 036.09

Reyna Susana Pérez Castañeda / 10 mil 544.65

Rosa María Solís Rodríguez / 44 mil 943.01

Brenda Araceli Valenzuela Tortoledo / 10 mil 544.65

Ana Lilia Vélez Dueñas / 17 mil 036.09

Jorge Humberto Yee Villa / 10 mil 544.65

