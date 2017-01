“ME HAN ACUSADO DE SER PRIÍSTA”

Dice Juan Ramírez.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, martes 24 de enero de 2017.

Juan Ramírez el hombre que encabezó la manifestación de protesta que llegó a palacio municipal el domingo insiste en que él sólo participa en un movimiento ciudadano y que no hay ningún grupo detrás de él.

“Me deslindo de cualquier partido político porque no estoy en ningún partido político, porque me han acusado que detento al PRI (sic) o del PRI, alguien está sacando mi nombre, que estoy afiliado al PRI. No estoy afiliado al PRI” dijo quien se identificó como profesor jubilado y reiteró que va como cualquier persona a protestar contra los malos gobiernos del estado, municipio y la federación.

Ramírez estaba nuevamente en la entrada de Palacio Municipal el lunes, tras de que resultara golpeado por un escudo de la policía durante la trifulca ocurrida el domingo.

A bordo de un carro de sonido Juan alentaba a los manifestantes que se habían congregado en la glorieta Cuauhtémoc a ir y meterse a la sede del gobierno de la ciudad.

Junto con unas 30 personas estaban en un par de carpas que los protegían de la lluvia junto a una casa de campaña y bajo la mirada de los policías que cerraron la entrada principal de Palacio.

Niega también ser el líder de la movilización que ha logrado amplio respaldo popular desque que iniciaron las marchas en protesta primero por el aumento al precio de las gasolinas que promueve el gobierno de Enrique Peña Nieto, luego contra la ley del agua que propuso el gobernador de Baja California y ahora contra el cobro al impuesto predial que asegura está mermando la economía de los tijuanenses.

“Habemos aquí gente que gana mil pesos, mil doscientos y es injusto; Impuesto a nivel municipal, impuesto del agua, impuesto de la luz, el gas, la luz doméstica. El pueblo tiene hambre, – gasolina – entonces! no les va a ajustar lo que ganan para poder sobrevivir” dijo mientras asegura que mantendrán “el plantón” en la sede del ayuntamiento hasta que el alcalde Juan Manuel Gastelum le garantice que podrán pagar el predial con los mismos montos que pagaron el año anterior.

En entrevista expone sus razones para querer meterse con todo el contingente a palacio municipal desde el domingo en que no había actividades. Habla también de quién espera apoyo durante la manifestación afuera de palacio municipal y de su intención de seguir participando en las movilizaciones ciudadanas.

