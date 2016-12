CUAUHTÉMOC BLANCO EN HUELGA DE HAMBRE

Foto: Twitter /Cuauhtémoc Blanco.

Enfrenta juicio político.

Por Agencia Voz de América.

Cuernavaca, Morelos sábado 17 de diciembre de 2016.

El alcalde de la mexicana ciudad de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, inició una huelga de hambre para protestar contra el juicio político aprobado en su contra por el Congreso estatal, debido a presuntas irregularidades en su registro como candidato en las elecciones de 2015.

El exfutbolista llegó durante la noche a la Catedral de Cuernavaca y aseguró que permanecerá en huelga de hambre “el tiempo que sea necesario” ante las “arbitrariedades” que el Congreso de Morelos ha cometido en su contra.

“No me voy a rajar. No me van a ganar a la mala. Voy a defender mis derechos humanos y políticos, y voy a defender el voto de toda la gente que confió en que yo podía gobernar para ellos”, advirtió Blanco en un comunicado publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con el alcalde, es “evidente” que en el Congreso “les estorba” que gobierne “con y para la gente”, y que sufre una persecución por haber “denunciado los actos de corrupción y abuso de autoridad” en el estado, ubicado en el centro del país.

“Voy a protestar y voy a evidenciar todos los fraudes que están haciendo”, concluyó el alcalde, confiando en que “las instituciones mexicanas van a defender nuestra democracia y van a frenar este abuso”.

Este viernes, el Congreso del estado de Morelos dio luz verde, con 27 votos a favor y una abstención, al inicio de un juicio político contra Blanco, al considerar que no dijo la verdad sobre su residencia en el estado y no contaba con los cinco años que marca la ley para ser candidato.

En la sesión legislativa, Blanco fue acusado además de haber recibido en donación obra pública sin el consenso del cabildo (legislativo municipal formado por regidores), de ausentarse con frecuencia y faltar a sus obligaciones.

El proceso legal continuará ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos, que tras escuchar a una comisión legislativa deberá dictaminar si procede el juicio en su contra.