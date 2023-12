Yellen y el fentanilo: ¿Una mejor cooperación?

Por José María Ramos / Investigador del Colegio de la Frontera Norte.

Foto: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Recientemente visitó México Janet L. Yellen secretaria del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos. Es la primera ocasión que la secretaría visita México. La visita es importante por los temas abordados: fortalecer el intercambio de información y de inteligencia sobre los sistemas financieros, para fortalecer el combate al tráfico de drogas, el fentanilo y la corrupción, así como al lavado de dinero (Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 07 de diciembre de 2023).

El problema central es que implícitamente el gobierno estadounidense sigue adjudicando a la oferta el origen del problema y no al creciente consumo de opiáceos en la sociedad estadounidense. No obstante, que el actual gobierno de Estados Unidos cambió su enfoque: ahora predomina la salud pública desde marzo del 2021. Sin embargo, no existen evidencias en la reducción del consumo de las diversas drogas, en especial sintéticas, en el lado estadounidense.

¿Cuáles son los escenarios en el problema del fentanilo para el corto plazo?:

El gobierno estadounidense concederá cierta atención a la investigación sobre el lavado de dinero de los grupos delictivos asociados con la elaboración y distribución de fentanilo. Las diferencias en las capacidades y prioridades institucionales bilaterales condicionarán el avance.

El enfoque de las reuniones con la secretaría Yellen fue el financiero y no de seguridad nacional y sin evaluar la importancia de una estrategia integral (cooperación internacional, tecnología antidrogas, prevención y tratamiento, legislación y regulación e inteligencia).

Se mantendrá el alto consumo de metanfetaninas y fentanilo en la sociedad estadounidense, por la ausencia de una política integral, con el consiguiente efecto de muertes en alrededor de 70 a 90 mil este año en Estados Unidos.

El alto consumo de fentanilo en la sociedad estadounidense se atribuye a diversos factores: prescripción excesiva de opioides, diversificación del mercado de drogas, desarrollo de resistencia a opioides tradicionales, facilidad de producción y distribución, acceso a sustancias ilegales en línea, acceso inadecuado a programas de tratamiento, marketing para promover el uso de analgésicos opioides. Estos temas superan la agenda financiera y comercial del Departamento de Tesoro.

Se acordó suscribir un Memorándum de Intención (MOI) para establecer un grupo de trabajo sobre la revisión de la seguridad nacional en la inversión extranjera directa, con el propósito de materializar los objetivos compartidos (Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 07 de diciembre de 2023). La viabilidad de este acuerdo dependerá de la prioridad, enfoque, impacto y una menor asimetría en los procesos de toma de decisiones. Con el MOI se pretende controlar la participación china desde el tráfico de precursores químicos e inversiones paralelas. El problema es que el factor chino no es el único determinante de la alta demanda de fentanilo.

El gobierno estadounidense no llegó a un acuerdo con China para reducir el tráfico de precursores químicos en el marco de la APEI. Lo que refleja la relativa prioridad del problema. Es más práctico presionar a México que al país chino, que tiene su propia agenda geopolítica.

Los impactos de la reunión del subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, y el subsecretario de Financiamiento al Terrorismo de EU, Brian Nelson con entidades bancarias y agencias reguladoras, dependerán de que exista un enfoque y estrategias viables en común para combatir el financiamiento ilícito derivado de la cadena del fentanilo. La ausencia de una política integral condicionará los avances en la reducción del consumo e ingresos ilícitos asociados a la distribución del fentanilo.

No es claro que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asuma una visión de seguridad nacional y salud pública en materia de lavado de dinero y en la distribución de la cadena del fentanilo. No ha sido parte de su agenda gubernamental.

Estados Unidos pretende asegurar un nivel mínimo de cooperación financiera y antidrogas con el actual y el próximo gobierno mexicano, ante la incapacidad de reducir la creciente demanda de drogas sintéticas en la sociedad estadounidense.

La agilización de mercancías y cruces fronterizos en el marco de la Frontera del Siglo XXI es más importante para las regiones fronterizas, por sus impactos en la competitividad y crecimiento económico en la frontera México-Estados Unidos.

El énfasis sobre iniciativas de Nearshoring para poder diversificar la cadena de proveeduría y valor, pero sobretodo el Friendshoring con países con los que tiene un mayor grado de colaboración bilateral, son importantes, pero deberían de articularse con agendas de desarrollo local-regional para aumentar el valor y generar empleos de mayor calidad.

No es un tema electoral el combate al fentanilo en comparación a la crisis de seguridad fronteriza en Estados Unidos. De ahí los escasos avances en la disminución del consumo en la sociedad estadounidense.

México debe mantener la postura de una mayor eficacia bilateral en el marco del (MOI) y formular una política integral y que el gobierno estadounidense oriente más recursos a la prevención, tratamiento y rehabilitación tanto en Estados Unidos en México. Las asimetrías tienen que definir agendas efectivas de colaboración.La visita de la secretaria Yellen es relevante por su importancia política, pero de escaso impacto en el corto plazo para reducir el problema de consumo, distribución y elaboración de fentanilo, por las diferencias en las capacidades, prioridades y el creciente impacto de la gobernanza delictiva.

Share this: Share

Facebook

Twitter