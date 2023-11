El trabajo de UNRWA en Gaza es “una misión imposible” por falta de combustible

Foto: © UNRWA/Ashraf Amra vía Noticias ONU.

La Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) asegura que su trabajo en Gaza es “una misión imposible” por la falta de combustible. La principal agencia humanitaria de la Franja no puede repartir la poca ayuda que llega porque no hay gasolina para los camiones y no funcionan los celulares o internet.

Según informaciones de prensa, el Gobierno israelí ha aprobado permitir el paso de dos camiones diarios de combustible en el enclave, aunque ninguna agencia independiente ha confirmado que hayan entrado.

En una reunión informativa para los Estados miembros, el director de la Organización Mundial de la Salud dijo que “sin combustible, no hay ayuda”.

“La pequeña cantidad de combustible que entró esta semana ya se ha agotado”, explicó el doctor Tedros Adhanon Gebreyesus. Las agencias humanitarias de la ONU calculan que se necesitan entre 120.000 y 200.000 litros al día para hacer funcionar los generadores de los hospitales, las ambulancias, las plantas desalinizadoras, las depuradoras y las telecomunicaciones.

“Damos la bienvenida a los informes de un acuerdo para que entre más combustible y esperamos ver los detalles y que se cumplan”, dijo el doctor Tedros.

“Nuestro trabajo se ha convertido en una misión imposible”, sostuvo la número dos de UNRWA, Natalie Boucly. “He trabajado en muchos escenarios de conflicto con la ONU y esta situación es una burla. La ayuda es condicional y depende de negociaciones políticas. Los trabajadores humanitarios se les pide que sea cómplices en desplazamientos de población. No podemos proteger totalmente a la gente en instalaciones de la ONU bajo la bandera de la ONU. No podemos llegar a la gente que nos necesita, incluyendo a miles atrapados en el norte. No podemos llevar suficiente ayuda a aquellos a los que podemos llegar”.

Share this: Share

Facebook

Twitter