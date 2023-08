Suspenden orden de hervir el agua en el sur de San Diego

Foto: Depto. de Salud del Condado de San Diego.

El fin de semana se suspendió la indicación de las autoridades de San Diego de hervir el agua debido a que detectaron en rastros de contaminación por Escherichia coli ( E-Coli) en el agua potable.

“Después de extensas pruebas de agua, Cal-Am y la División de Agua Potable (DDW) de la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos determinaron el sábado por la tarde que el agua ahora es segura para beber. Cal-Am dice que los clientes afectados ya no tienen que hervir agua ni beber agua embotellada“ informaron en un boletín difundido en la página web del departamento de Salud del Condado Sandieguino.

Según Cal-Am, las áreas a las que abastece fueron partes de Imperial Beach, la ciudad de Coronado al sur de Fiddler’s Cove, ciertos clientes dentro de los vecindarios de Nestor y Otay Mesa West de la ciudad de San Diego, y partes del suroeste de Chula Vista.Más de cien mil personas resultaron afectadas.

La causa de la contaminación aún está bajo investigación.

A continuación se reproduce el resto del comunicado:

Cal-Am hizo la primera notificación a sus clientes afectados de que se levantó su advertencia de hervir el agua, y la información también será compartida por las ciudades y agencias afectadas.El Departamento de Salud y Calidad Ambiental del Condado (DEHQ) está trabajando con los restaurantes para brindar orientación y recursos actualizados sobre cómo reanudar las operaciones ahora que el aviso de hervir el agua ya no está vigente. Los restaurantes también pueden comunicarse con DEHQ al (858) 505-6900 o fhdutyeh@sdcounty.ca.gov .No se necesitará ninguna inspección o aprobación de las instalaciones de alimentos como parte del proceso de reapertura del restaurante.El condado solicita que cualquier empresa afectada por el aviso de hervir agua de Cal-Am complete una Encuesta de impacto económico del aviso de hervir agua de forma voluntaria . La información recopilada se utilizará para determinar si el condado debe intentar buscar asistencia estatal y/o federal. El formulario es solo informativo, completar el formulario de la encuesta no garantiza que será elegible o recibirá asistencia, y tampoco reemplaza la presentación de un reclamo ante California American Water Company (Cal-Am) o su compañía de seguros. La fecha límite para completar la encuesta es el 15 de septiembre.Salud Pública del Condado continúa monitoreando los problemas relacionados con la salud y le pide a cualquier persona que experimente problemas gastrointestinales o cualquier otro síntoma que se comunique con su proveedor de atención médica.Para obtener información adicional sobre las escuelas afectadas y las pautas para clientes residenciales, comuníquese con la agencia responsable, California American Water, al 1-888-237-1333 o visite la página de alerta de California American .

