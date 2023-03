Intentan disuadir a migrantes de cruzar la frontera

Ante el repunte de la migración hacia la fronteriza ciudad de Tijuana de gente que busca asilo en la Unión Americana,las autoridades locales lanzaron una campaña para advertir sobre los riesgos de cruzar ilegalmente. Pero como informa Vicente Calderón, un día después de su lanzamiento ocurrió la peor tragedia de contrabando marítimo en esa zona.La alcaldía de Tijuana lanzó una campaña dirigida a los migrantes“Les recomendamos no cruzar el muro fronterizo entre Tijuana y Estados Unidos” dice una mujer policía en el video institucional.Advierten sobre los peligros de la migración irregular Enrique Lucero, Director de atención al migrante de Tijuana participó también en el mensaje de servicio público. En entrevista con Tijuanapress.com declaró;“Pueden perder la vida haciendo esos intentos el año pasado fallecieron dos por saltar el muro se cayó uno de la India y uno de México se murieron”El director de atención migrante de la ciudad fronteriza calcula que hay entre 12 mil y 15 mil personas esperando una oportunidad para pedir asilo en el país vecino. En los albergues locales – casi todos de organizaciones no gubernamentales- hay unos 5,600. “Es una actividad muy lucrativa” comenta Lucero en relación a las bandas dedicadas al tráfico de personas.“Les cobran entre 5 mil y 10 mil dólares por cruzarlos de esta manera” agregó.El límite entre Tijuana y San Diego, tiene la frontera más fortificada. En algunos tramos hay hasta tres muros además de tecnología y agentes para detener a los migrantes.Algunos intentan cruzar nadando. De eso también les advierten “Tampoco cruces por el mar ya que es muy peligroso. Hay corrientes muy fuertes que te pueden arrastrar mar adentro. Esto ha cobrado ya 6 vidas el año pasado. Ten cuidado” dice el jefe de salvavidas de Tijuana en el video institucional. ”Un día después de lanzada la campaña, 8 personas murieron ahogadas en San Diego, Cruzaron en un par de embarcaciones rudimentarias llamadas pangas. Según autoridades norteamericanas es la peor tragedia de este tipo en la región.”Defensores de los migrantes reconocen la buena intención de la campana pero consideran que tiene sus riesgos.Soraya Vázquez es subdirectora de “Al Otro Lado” una organización no gubernamental que defiende los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo.”Puede ser que existan abusos además de que no es atribución de la policía municipal entonces pueden incurrir en una serie de violaciones a derechos humanos.” dijo.La activista considera que los migrantes saben del peligro pero con la frontera cerrada para el asilo y en su desesperación deciden enfrentarlo.

