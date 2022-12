Prevalece el frío

Continuarán el frío y las bajas temperaturas en la región.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó mediante un comunicado las causas de las condiciones climatológicas que prevalecen.

´´Derivado de los remanentes del frente frío número 16 que pasó por el norte del país y la segunda tormenta invernal, que ocasionaron lluvias y nevadas en los pasados días´´

Salvador Cervantes Hernández, Titular de Protección Civil explicó que, ´´si bien las probabilidades de lluvia son mínimas y limitadas únicamente al municipio de Tecate y las zonas altas de la región, las temperaturas de gélidas a muy frías continuarán durante los próximos días en todo el Estado, sobre todo durante las mañanas y las noches´

Añaden las autoridades que en las zonas montañosas la temperatura podría descender hasta los -10° Celsius (C) durante las madrugadas; y en la Zona Costa, que comprende Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, así como en Mexicali, podrían llegar hasta los 2° C.

El resto de los municipios se mantendrán con temperaturas mínimas frías entre 7 y 9° C; sin embargo, las temperaturas máximas no superarán los 17° C en ningún municipio, añadió el funcionario de la CEPC.

