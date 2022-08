Sin cargos contra Cabo 20 por homicidio de Margarito

El principal sospechoso de dar la orden de matar a un fotógrafo en Tijuana fue capturado en el estado de Nuevo León, informaron autoridades locales.

´´Se le tiene bajo investigación por la presunta participación en la autoría intelectual en este caso, del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel´´, dijo Iván Carpio, el Fiscal de Baja California.

Fuentes policíacas reconocieron extraoficialmente que no hay orden de aprehensión por el homicidio del fotoperiodista, pues hasta ahora los detectives no han logrado judicializar el caso. Aunque hay cómplices que han reconocido la culpabilidad de su líder no han aceptado testificar en su contra por temor a represalias de alias Cabo 20 y su banda.

Pero las autoridades confían en que ahora que está detenido sus secuaces les ayudarán a armar un caso en su contra.

La fiscalía bajacaliforniana asegura que David (N), apodado “El Lobo” y también “cabo20”, dirige una célula criminal que sirve al cártel de los Arellano Félix.

´´Es el principal generador de delitos como el homicidio, privaciones de la libertad, desaparición de personas y demás delitos´´agregó Carpio Sánchez.

Ya hay tres hombres presos que enfrentan juicio como ejecutores del crimen contra el fotoperiodista, ultimado en enero de 2022.

El Fiscal declaró que alias “Cabo 20” pagó para que mataran a Margarito porque un medio con el que colaboraba con sus fotos reveló la impunidad con que delinquía en esta frontera.

´´Hubo diversas publicaciones en algunos medios de comunicación o en algunos redes sociales en las que se publicó el rostro de esta persona, tanto de algunos colaboradores o incluso quizá algunos familiares, y esto derivó en la molestia del sujeto en cuestión´´, relató el Fiscal.

Algunos reporteros tomaron la noticia con optimismo, pero otros piensan que la justicia aún está muy lejos

´´Este hombre ha sido liberado en otras ocasiones, ha sido acusado también de homicidios y estaba libre y con esa libertad logró mandar a matar un periodista´´ dijo Sonia de Anda, representante del Colectivo ´´Yo Sí Soy Periodista´´

Mientras, siguen las protestas por nuevos crímenes contra los comunicadores.

El Comité para la Protección de Periodistas contabiliza 15 comunicadores asesinados este año en México.

Eliud Ávalos, Director del periódico ´´El Sol de Tijuana´´ y quien participó en la manifestación a las afueras de la delegación de la Fiscalía General de la Reṕública en Tijuana dijo que es necesario continuar con estas exigencias de justicia ante las autoridades.

´´Golpean a nuestro a nuestro gremio y no solamente nuestro gremio, sino al derecho de la sociedad de ser informada´´ comentó Ávalos.

