Relaciona alcaldesa quema de vehículos con crimen organizado

La tarde de este viernes fueron quemadas por sujetos no identificados unidades de transporte publico y vehículos de carga en diferentes puntos de la ciudad.

Reportes ciudadanos indican que sujetos armados ordenaron a los pasajeros bajarse de algunos autobuses y furgonetas en distintos rumbos para después prender fuego a las unidades.

En Tijuana se reportaron autos incendiados por la zona cercana a la garita, por Zona Río, sobre el Boulevard Salinas y por la mesa de Otay entre otros lugares.

El Secretario de seguridad de Tijuana Fernando Sánchez dijo en un breve mensaje de Facebook que tenian un registro aproximado «de 10 siniestros».

En el mensaje emitido alrededor de las 8 de la noche via FACEBOOK live estaba también el encargado del destacamento de la Guardia Nacional y la alcaldesa Monserrat Caballero.

La jefa de la comuna reclamó a la delincuencia organizada, sin indentificar específicamente a nadie que por los hechos violentos de esta tarde.

«También le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos que Tijuana

se va a permanecer en activo, cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobren las facturas

a quienes no les pagaron, a los que les deben, no a las familias, no a lo ciudadanos que trabajan porque también nosotros estamos vigilantes de ello, estamos en coordinación y van a salir los 3 mil efectivos de la guardia nacional, nuestros dos mil policías y todo el ente de gobierno a la protección de Tijuana si es necesario»

Hasta el momento no hay reporte de lesionados pero las autoridades no han brindano mucha información sobre estos crímenes.

Share this: Compartir

Facebook

Twitter