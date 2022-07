«La política energética de México es incompatible con el T-MEC o USMCA en 2022».

Por Alejandro Díaz-Bautista.

Profesor Investigador de El Colef.

El ministerio de Comercio de Canadá afirmó que tomarán medidas y respaldaron la queja del presidente Biden. Canadá se suma a Estados Unidos y solicita consultas sobre políticas energéticas de México bajo el T-MEC o USMCA en 2022.

Estados Unidos no estará solo en la queja que interpuso por la política energética de AMLO en el marco del T-MEC. Este miércoles Canadá no sólo brindó su respaldo a esta acción, sino que avisó que también tomarán medidas al respecto. México no necesita generar más incertidumbre, lo que se necesita son más oportunidades para desarrollar su potencial industrial de la mano de aliados estratégicos y aprovechar las oportunidades derivadas de la coyuntura favorable para retomar un liderazgo como proveedores del mercado más grande del mundo.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, resaltó la importancia del mecanismo de consulta del T-MEC o USMCA para resolver las controversias entre Estados Unidos, Canadá y México en materia energética y aseguró que beneficia a los tres países.

El mecanismo de consulta es un elemento fundamental del TMEC que beneficia a los tres países al permitirnos resolver disputas rápidamente. De acuerdo con un reporte publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), una vez que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos emitió la solicitud de realización de consultas el pasado 20 de julio, hay un periodo máximo de 30 días para que den inicio, es decir, la fecha límite es el 19 de agosto de 2022.

El periodo de consultas tiene una duración máxima de 45 días, por lo que se tendría hasta el 3 de octubre para llegar a una resolución del tema o concluir que es necesario pedir el establecimiento de un panel de solución de controversias. Este panel estaría integrado por tres o cinco panelistas elegidos a partir de una lista pre-aprobada por los tres países miembros.

Una vez definidos los integrantes, el panel tendrá un plazo de 150 días para emitir un reporte inicial y después 30 días para presentar el reporte final, dependiendo del cual los países acordarán una solución a la controversia.

Por lo tanto, para obtener un reporte final sobre el caso, la fecha máxima contemplada es el 1 de mayo de 2023. Estados Unidos y Canadá solicitaron las consultas sobre solución de disputas con México en el marco del acuerdo comercial de Norteamérica (T-MEC o USMCA), por políticas energéticas de la nación latinoamericana que consideran discriminatorias y que dicen que perjudican a las empresas internacionales y los suministros transfronterizos.

La solicitud, anunciada en primera instancia por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), supone la disputa más grave entre Washington y Ciudad de México desde que entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (conocido como T-MEC o USMCA). Si no se resuelve, podría desembocar en aranceles punitivos por parte de Estados Unidos y Canadá a México.

