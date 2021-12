En San Diego no empezaron el MPP

Una joven madre llegó con sus dos niños a pedir asilo en la garita de San Ysidro justo el día en que reactivarían el programa Quédate en México.

Pero no la aceptaron y le dijeron que se fuera.

Con lágrimas en los ojos la mujer dijo que había salido huyendo de Guerrero porque la querían matar.

No sabía nada del programa también conocido como MPP que se supone empezaría hoy En su rostro se veía la angustia por no haber logrado su objetivo.

Todo indica que en San Diego no hubo tal reinicio “del MPP”

Afuera del campamento de El Chaparral, donde desde febrero se instalaron cientos de aspirantes al asilo varias personas buscaban informacion sobre el programa.

´´De allá venimos con mi familia de la línea de San Ysidro y dice el oficial no, a nosotros no nos han dado instrucciones, dice ́ ́ comentó Abel Rivera un joven salvadoreño que tambien busca refugio junto con su familia.

Ninguno está conforme con la re – implementación del programa que los obliga a esperar en México mientras las autoridades norteamericanas procesan su solicitud.

¨No es lo que uno espera como inmigrante que viene aquí yo creo que todas estas personas desearamos que fueran diferentes las cosas ´´.

Sin embargo reconoce que si eso es lo que hay, tendrán que aceptarlo.

“Y si Estados Unidos dice no; pues los regreso para México para que esperen la cita pues no nos queda de otra,como de inmigrantes no nos queda de otra”agrega el hombre que llego hace dos meses a Tijuana.

El representante del gobierno mexicano en Baja California, Alejadro Ruiz Uribe dice que les darán albergue, y permisos para trabajar a lo inscritos en el programa.

´´Nuestro compromiso es seguir apoyando a los migrantes y a las personas que vienen de situaciones complicadas´´

Ruiz Uribe estima que hay unas 9 mil personas esperando asilo en el estado pero luego dijo que los 9 mil estaban en la ciudad.

Agregó que en el albergue habilitado cuando aceptaron la devolución de los extranjeros a México bajo presión del presidente Trump, hay unas 600 personas, pero el lugar tiene capacidad para recibir hasta a 1,500.

Dijo que el programa también conocido como Protocolos de protección al migrante o MPP no incluye haitianos y otras nacionalidades. Aunque tiene algunos cambios.

´´Todavía está cerrado a personas de habla hispana. Migrantes, solamente personas de habla hispana. Se abrió a los mexicanos´´

Pero en la calle, la historia parece muy diferente y no hay tanto optimismo.

La gente siente que no hay información clara y precisa.´´Todavía no encuentro informacion de nada, eso es lo que queremos´´ dijo un hondureño.

Organizaciones pro inmigrantes rechazan el programa pues dicen que al regresarlos a esperar en México los exponen a diversos peligros.

José Luís Pérez Canchola / Academia mexicana de Derechos Humanos.

´´Toda la frontera está en manos de pandillas, de polleros, de bandas de asaltantes, de secuestradores´´

Muchas personas que se presentaron en el puerto de entrada de San Ysidro para pedir el derecho al asilo fueron rechazadas.

Reportes de prensa indican que el programa se puso en marcha hoy en El Paso, Texas y la semana siguiente podria arrancar en San Diego.

Share this: Compartir

Facebook

Twitter