Presentará el Cecut “El Método Grönholm” pieza teatral de la compañía Tijuana Hace Teatro

Cuatro candidatos aspiran a un puesto ejecutivo en una empresa transnacional, la última prueba se convertirá en una seria competencia con un solo ganador. Esta es la premisa de la obra de teatro “El Método Grönholm”, la cual siembra en la mente del espectador la pregunta: ¿hasta dónde puede llegar una persona para conseguir un empleo?



“El Método Grönholm” cuenta con más de 60 representaciones en diversos escenarios en esta región fronteriza. La obra se presentará el 14 de agosto a las 19:00 horas en la Sala de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana, institución de la Secretaría de Cultura federal, con las actuaciones de Valeria Vega-Kuri, Manuel Villaseñor, Jesús Quintero y Ramón Verdugo quien actúa y dirige.



Esta pieza teatral escrita por el dramaturgo catalán Jordi Galcerán, “es una obra que gira en torno al poder, a los sistemas de selección y la supervivencia en un mundo donde el poder seduce a la condición humana” explicó Verdugo fundador de la compañía Tijuana Hace Teatro (THT, quien desde 2007 ha recorrido los escenarios con obras para público infantil, juvenil y adulto.



Verdugo ha sido invitado a seminarios, congresos y festivales relacionados con el mundo del teatro como Next Generation Programme of ASSITEJ en China; Theatre Communications Group National Conference en Estados Unidos, Odin Week Festival en Dinamarca; Fira de Teatre Infantil I Juvenil en España y ITI World Congress en Armenia, entre otros.



El elenco de THT abordará sobre el escenario el dilema que cuestiona la ética empresarial contemporánea, al convertir el proceso de selección de personal en un juego, donde las estrategias trasgreden los límites del poder y el ámbito laboral.



El ensamble escénico inició así sus actividades en 2021 gracias al Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), entre las que destacan el estreno de la obra El puente de piedras y la piel de imágenes y la Decimosegunda edición del Festival Interprepas.



En lo que resta del año THT se presentará en las Jornadas de Teatro para Infancias y Juventudes en colaboración con el Centro Cultural Tijuana; además del estreno internacional de The Frontera Project en Estados Unidos y una gira por el noroeste del México con su producción Kiwi.



Los boletos para El Método Grönholm están a la venta en las taquillas del Cecut y en https://www.taquillacecut.mx



