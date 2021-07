No llegará EU al 70% vacunado para el 4 de julio; México, en el lugar 81 a nivel mundial

Pese a que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pretendía tener vacunado al 70% de la población de su país para el próximo 4 de julio, es decir, el domingo siguiente, de acuerdo con Our World in Data esa meta no se cumplirá, pues apenas 46.31% de la nación vecina está vacunada completamente, mientras un 7.7% posee una sola dosis; esto es, solamente 54.01% de los estadounidenses ha sido inoculado.

En millones de personas, los Estados Unidos suman 154.88 millones inoculadas con esquema completo y 25.79 millones con una sola dosis.

Cuando han pasado seis meses desde que se aplicó la primera vacuna contra el Covid-19 en el mundo, Israel, Chile, Hungría, Qatar y el Reino Unido, marcan el paso en la inoculación, con Uruguay y Estados Unidos como escoltas, según la citada fuente que es referencia para el tema.

Sin embargo, la campaña israelí prácticamente se ha frenado, con apenas 0.73% de avance en los últimos 40 días.

Entre los punteros, los mayores avances se han registrado en Hungría y Uruguay, que han vacunado completamente a 21% y 20% de su población, del 20 de mayo a la fecha.

Chile, que avanzó 15.4 puntos en los últimos 40 días, continúa liderando en el continente.

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN COMPLETAMENTE VACUNADA:

Países con un millón de habitantes o más:

Israel: 59.73% (59.0 en mayo 20)

Chile: 55.10% (39.7 en mayo 20)

Hungría: 50.90% (30% en mayo 20)

Qatar: 49.64% (32% en mayo 20)

Reino Unido: 48.68% (33% en mayo 20)

Uruguay: 48.07% (28% en mayo 20)

Estados Unidos: 46.31% (34.2 en mayo 20)

Países con 10 millones de habitantes o más:

Chile: 55.10%

Reino Unido: 48.68%

Estados Unidos: 46.31%

España: 37.47% (16.0% en mayo 20)

Alemania: 36.98% (13% en mayo 20)

De los 20 países más poblados del mundo:

Estados Unidos: 46.31%

Alemania: 36.98%

Turquía: 18.04% (13.6 en mayo 20)

Nota: México tiene 15.01%

Lugar mundial de México:

Ene. 30: 46

Feb. 27: 70

Mar. 27: 85

Abr. 30: 84

Mayo 20: 96

Junio 30: 81

Fuente: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

