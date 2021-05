Así no alcanzaremos las metas medioambientales de desarrollo sostenible

Foto: UNDP Cuba.

El mundo no alcanzará los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el medio ambiente, según nuevo informe del el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Publicado con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica, que se celebra el 22 de mayo de cada año, destaca que a pesar del avance en áreas ambientales clave como el agua potable, el saneamiento, la energía limpia, el manejo forestal y los desechos, los países aún viven de manera insostenible, según al informe Midiendo el Progreso: Medio Ambiente y Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El informe revela que algunas áreas ambientales, como la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, han continuado deteriorándose.

“Todavía no hemos adoptado el ritmo de cambio necesario para estar en línea con la Agenda 2030 de desarrollo sostenible”, dijo la Secretaria Ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Elizabeth Maruma Mrema añadió que “el informe deja claro que nos estamos quedando cortos y, en algunos casos, estamos retrocediendo. El mundo no puede mantener nuestra tasa de uso y abuso para siempre, y es imperativo que aceptemos los cambios en los estilos de vida y los medios de vida necesarios para lograr los objetivos de 2030”.

La Agenda 2030 emana de una resolución de la ONU de 2015 que establece metas claras para un futuro sostenible, con objetivos acordadas internacionalmente en 17 áreas como la pobreza, el hambre, la salud, la acción climática, las energías limpias y el consumo responsable, entre otras.

El informe de Medición del Progreso pide que se obtengan más datos e indicadores mejorados para comprender cómo garantizar que el desarrollo avance dentro de los límites planetarios.

El informe revisa datos e información sobre los aspectos ambientales de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y su estado en todo el mundo. Noticias ONU / Conor LennonPancartas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible fuera de la sede de la ONU en Nueva York.

Más indicadores a la baja

El documento señala que ha habido un aumento de los datos disponibles, pero precisamente esos nuevos datos muestran un aumento en las tendencias a la baja de un mayor número de indicadores de la Agenda 2030 en comparación con un informe de progreso anterior en 2019.

Así, por ejemplo, los datos ambientales publicados en el primer informe mostraron que se disponía datos de tan solo un 32% de indicadores, es decir de 30 indicadores, de los que el 74% (22 indicadores) mostraban una tendencia positiva y el 26% (ocho indicadores) revelaban pocos cambios o una tendencia negativa. En cambio, en el informe de 2021, que cuenta con datos del 42% de indicadores, o sea de 39 indicadores, el 67% (26 indicadores) siguieron una tendencia positiva frente a un 33% (13 indicadores) que mostraban pocos cambios o una tendencia negativa.

La naturaleza interrelacionada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible significa que lograr una meta u objetivo puede contribuir a lograr otras metas y objetivos, o la búsqueda de un objetivo puede entrar en conflicto con el logro de otro.

El informe utiliza un enfoque analítico, impulsado por datos, para probar la relación entre los indicadores. El análisis reveló ejemplos donde las correlaciones son significativas y son consistentes con la intuición o la evidencia publicada. Por ejemplo, el informe encontró que el Consumo de Material Nacional relacionado con la extracción de biomasa está correlacionado negativamente con las especies en riesgo de extinción.UNDP CubaMuchos de los bosques de maglar en Cuba están degradándose.

Pérdida de biodiversidad

Por otro lado, con respecto a la pérdida de biodiversidad, la extensión cada vez mayor de áreas protegidas y otras medidas de protección no han llevado a reducciones en el número de especies en peligro de extinción, como revelaba esta semana el informe Planeta Protegido publicado por el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, elaborado con el apoyo de la National Geographic Society.

Sin excepción, las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, una estrategia global de 10 años diseñada para conservar la diversidad biológica para 2020, se han pasado por alto.

El informe publicado este sábado identifica una brecha en la diversidad y el uso de datos y estadísticas ambientales para informar las políticas gubernamentales y la toma de decisiones, en particular los grandes datos ambientales producidos por sensores remotos, sensores in situ y tecnologías de inteligencia artificial, así como datos recopilados a través de tecnologías ambientales y económicas. Muchos productos de datos, estadísticas e indicadores existentes parecen estar infrautilizados, y los gobiernos no han hecho hincapié en esos datos al elaborar sus políticas.

“Nuestra comprensión de la dimensión ambiental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está rezagada”, dijo Jian Liu, director de la División de Ciencias del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

“Nuestras capacidades limitadas para recopilar, difundir y utilizar de manera eficaz los datos ambientales han obstaculizado nuestra comprensión holística del medio ambiente y el efecto en él de los factores socioeconómicos. Esperamos que este informe ayude a los países a fortalecer la acción sobre las dimensiones ambientales con miras a para cumplir con la Agenda 2030”, añadió

Es necesario fortalecer las capacidades de estadísticas ambientales si los responsables de la formulación de políticas quieren mejorar su comprensión de las acciones prioritarias necesarias para aplanar la curva del deterioro ambiental continuo y aumentar las posibilidades de alcanzar las metas ambientales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

