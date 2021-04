Inhabilitan por 12 años a Marcela Fimbres, ex administradora del CAICE en Hermosillo

El Órgano Interno de Control del IMSS la encontró responsable de “negligencia administrativa” durante su gestión como administradora del CAICE, centro creado para atender a los sobrevivientes del incendio de la Guardería ABC y a sus familiares. La investigación derivó de un reportaje publicado el 17 de diciembre de 2019 por el periodista sonorense Alán Aviña

Por Octavio Rivera López

Border Center for Journalists and Bloggers

El gobierno federal sancionó a una ex funcionaria del IMSS con 12 años de inhabilitación en el servicio público tras hallarla responsable de negligencia en el manejo de los recursos destinados a atender a las familias de 49 niñas y niños que perecieron y decenas que resultaron heridos en el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora.

La sanción fue resultado de una denuncia administrativa por faltas graves a la administración pública que presentó la Iniciativa Sinaloa el 9 de marzo de 2019, como parte de las acciones de incidencia del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Según una investigación del periodista sonorense Alán Aviña, integrante del Border Hub, Marcela Fimbres, a cargo del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE), permitió la contratación de tres familiares suyos que triplicaron los precios de los productos médicos para las y los sobrevivientes del incendio y obtuvieron ganancias por más de 10 millones de pesos. Aviña falleció víctima del COVID-19 en diciembre de 2020 antes de que la sanción a Fimbres fuera pública.

Marcela Fimbres. Foto tomada de Facebook.

La sanción

El Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) determinó inhabilitar a Marcela Fimbres Ibarra, ex administradora del CAICE, en Hermosillo, Sonora, después de encontrarla responsable de “negligencia administrativa” durante su gestión.

La resolución inhabilita a Fimbres para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un plazo de 12 años. La sanción entró en vigor el 4 de diciembre de 2020 y concluirá el 3 de diciembre de 2032.

Documento del Órgano Interno de Control del IMSS en el que se menciona la inhabilitación de Fimbres por 12 años.

De acuerdo con el dictamen del órgano interno, Fimbres “omitió excusarse de intervenir en la atención de asuntos en los que tenía un interés familiar, del que pudo resultar algún beneficio para su pariente por afinidad en segundo grado, el C. Omar Cuitláhuac Flores Carrillo (su cuñado)”.

La sanción contra Fimbres, quien dejó el cargo como administradora de la institución el 16 de abril de 2018, es el resultado combinado de una meticulosa investigación periodística y del trabajo activo de Iniciativa Sinaloa, una organización de la sociedad civil.

La investigación periodística

El 17 de diciembre de 2019, el periodista sonorense Alán Aviña publicó el reportaje: “Nepotismo: Familiares de funcionaria del IMSS se enriquecieron con tragedia de Guardería ABC”, como parte del programa del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub), el programa insignia del Border Center for Journalists and Bloggers.

El periodista Alán Aviña nació en Guaymas, Sonora, en 1990.

En su investigación, Aviña logró documentar que tres familiares políticos de Fimbres, incluido Omar Cuitláhuac Flores Carrillo, cobraron más de 10 millones de pesos como proveedores del CAICE durante el tiempo en que ella estuvo al frente de las finanzas de la institución.

Aviña también demostró que los familiares de Fimbres incrementaron sus ganancias como proveedores vendiéndole al centro productos farmacéuticos y servicios con un sobreprecio exponencial.

El CAICE fue creado mediante decreto presidencial en 2009, para atender a los niños y niñas lesionados durante el incendio de la Guardería ABC, así como a sus familiares directos.

El incendio, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, terminó con la vida de 49 niñas y niños y causó lesiones a más de un centenar de menores, y se convirtió en una de las tragedias mayores en la historia reciente del país. La Guardería ABC había sido creada por el IMSS a través de un esquema de subrogación.

Memorial colocado en Hermosillo en honor a las víctimas del incendio. Foto: Jorge Venegas.

Entre 2009 y 2018, el CAICE recibió un presupuesto de 184 millones 507 mil 325 pesos para cubrir servicios médicos, pagar viajes y hospitalizaciones para los tratamientos de los afectados, y para adecuar los hogares de los niños que quedaron con secuelas por el incendio.

La incidencia

El 9 de marzo de 2020, casi tres meses después de la publicación del reportaje de Aviña, Marlene León Fontes, integrante de Iniciativa Sinaloa, presentó una denuncia en contra de Fimbres a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas de la Secretaría de la Función Pública.

La acusación planteaba la probable responsabilidad de la ex funcionaria en la comisión de dos faltas administrativas graves: conflicto de interés y tráfico de influencias.

Iniciativa Sinaloa es parte del proyecto del Border Hub y su equipo está encargado de la estrategia de incidencia de todas y cada una de las investigaciones publicadas como parte del programa.

Después de 10 meses, el 10 de diciembre de 2020, el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del IMSS informó a León Fontes que, en una resolución con fecha del 30 de noviembre de 2020, acreditó la responsabilidad de Fimbres en los hechos denunciados durante su responsabilidad como administradora del CAICE.

Documento con el que el Órgano Interno de control del IMSS comunica a Iniciativa Sinaloa que la investigación concluyó en una sanción contra Fimbres.

Sin embargo, esta resolución no mencionaba la naturaleza o magnitud de la sanción, ni la temporalidad del castigo.

Finalmente, Iniciativa Sinaloa y el Border Center tuvieron acceso al expediente y obtuvieron copias certificadas de la resolución del caso el pasado martes 23 de marzo.

En estos documentos se indica que Fimbres fue inhabilitada por 12 años, aunque, de acuerdo con personal del Órgano Interno de Control del IMSS, la ex funcionaria tiene un año, a partir de la imposición de la sanción, para intentar revocar la inhabilitación por los medios legales conducentes si así lo considera.

Las reacciones

Tras conocer la noticia de la sanción contra Fimbres, Julio César Márquez, padre del pequeño Julio César Márquez Báez, Yeyé, uno de los 49 niños fallecidos durante el incendio, dijo que la inhabilitación contra Fimbres era lo menos que esperaban y que, de ninguna manera, se trata de un castigo que elimine la indignación o repare el daño emocional que causó a los padres de las víctimas y de los sobrevivientes el escándalo de corrupción en el CAICE.

“Sin embargo –agregó–, siempre hay que celebrar cualquier paso que se dé para obtener justicia, aunque no sea suficiente”.

Julio César Márquez, padre de «Yeyé», una de los 49 menores que fallecieron en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. Foto: Mónica Álvarez.

De acuerdo con Márquez fue su esposa, Estela Báez, una de las primeras personas que denunció ante las autoridades los malos manejos al interior del CAICE, y confió en que la sanción administrativa que se logró sirva para allanar el camino hacia un castigo en el ámbito penal en el futuro.

“El CAICE se construyó sobre una tragedia generada por la corrupción: 49 niños murieron en el incendio de la Guardería ABC y unos 100 más quedaron heridos. Fue una aberración que, después de todo el dolor que provocó el incendio, se diera un acto de corrupción en el centro construido para darles atención”, dijo.

Manifestación realizada en Hermosillo el 5 de junio de 2019, en demanda de justicia para las víctimas de la Guardería ABC, a 10 años de la tragedia Foto: Antonio García Viera.

Marlene León Fontes, la integrante de Iniciativa Sinaloa que interpuso y dio seguimiento a la denuncia, comentó que la resolución representa “un triunfo en el combate a la corrupción y la impunidad y constituye una muestra clara de que sociedad civil y periodistas podemos lograr grandes cambios”.

Alán Aviña, el reportero que con su historia documentó los malos manejos de la administradora del CAICE, no pudo conocer los efectos positivos que derivaron de su investigación. Aviña murió la madrugada del 12 de diciembre de 2020 a consecuencia del Covid-19. Tenía 30 años de edad.

Karen Silva, su esposa y madre de su hijo Emiliano, dijo que la inhabilitación de Fimbres muestra que, aun en un país como México, donde brotan actos de corrupción por donde quiera, hay esperanza de justicia.

“Alán estaba convencido de que, desde su trinchera como periodista, podía contribuir a la lucha de los padres y de los niños de la Guardería ABC, y lo hizo”.

Márquez, el padre de Yeyé, al final de una breve y emotiva conversación dijo que, aunque construyó con Aviña una relación afectiva, no podría decir que fueron buenos amigos. “No tuve esa fortuna. Pero su partida sorpresiva nos duele, nos duele todavía, por su valor como ser humano, por el gran profesional que fue”.

“Sólo quisiera terminar haciendo un reconocimiento a su memoria, por el trabajo que hizo durante el tiempo que nos acompañó en la vida, por el acompañamiento que nos dio a los padres en el tema de la Guardería y por escribir, junto con el equipo que lo acompañó, una historia que a todos nos cimbró tanto.

“Para su hijo Emiliano, un abrazo muy fuerte”.

Fimbres, sin comentarios

El viernes 26 de marzo el Border Center hizo contacto vía telefónica con Marcela Fimbres Ibarra, para conocer su opinión sobre la sanción en su contra.

La exfuncionaria del CAICE dijo que no tenía nada que comentar al respecto.

