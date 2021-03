Planean desalojar campamento de El Chaparral

Autoridades mexicanas planean retirar a quienes acampan a las afueras de este puerto fronterizo en Tijuana.

¨Necesitamos ya un acuerdo con la gente que está en el campamento El Chaparral para que esté en mejores condiciones» declaró el jueves Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, población y migración de México en su visita a esta ciudad.

Ofrecen instalarlos en el albergue, «Carmen Serdán» que abrieron en el este de la ciudad, cuando Donald Trump le impuso a la administración de López Obrador el programa «Quédate en México», pero los migrantes como Rosmay Martínez no quieren retirarse..

«Yo no me quiero ir a un albergue de acá de México yo me quiero poner bajo las leyes del presidente John Biden en un albergue del otro lado¨ comentó la salvadoreña.

Hace más de tres semanas se formaron aquí para pedir asilo en Estados Unidos aunque ese gobierno insiste en que la frontera sigue cerrada.

¨Yo vi en las noticias que el 19 de febrero iban a abrir la frontera del chaparral donde iba a haber paso para todo el inmigrante aunque no tuviera MPP¨ agregó Martínez.

Pero el mensaje de las autoridades norteamericanas no cambia.

«No deben acercarse a la frontera, incluso a los puertos de entrada. Si intentan entrar a los Estados Unidos fuera de los casos autorizados perjudicarán sus posibilidades de ser admitidos en el futuro» dijo en un mensaje grabado Edgar Ramirez, Vocero del gobierno estadounidense.

El mal tiempo hace más difíciles las condiciones para ninos y adultos,

«Nunca han estado expuestos a estas temperaturas entonces sí resienten, si la prevalencia y la incidencia de enfermedades respiratorias agudas en niños y niñas» explicó el Dr. Christian Armenta de la “Alianza por la salud de los refugiados” un grupo de médicos voluntarios ayudan con jornadas de salud.

Alberto Rivera también ofrece llevarlos al albergue que él dirige, pero entiende porque se resisten.

» Lo que nos están diciendo a nosotros; Bueno si me voy al albergue va a tener tu albergue un acceso para registrarse para ponerme en la lista o para aplicar para asilo político, les digo: No nos dan notificación a nosotros» comentó el Pastor del albergue Agape A.C.

Otros grupos comunitarios les llevan alimento, ropa o cobijas para aliviar un poco su espera

Antonia Solorzano, una madre guatemalteca que llegó con su hijo especial en busca de asilo dijo que tratan de hacer las cosas correctamente.

«Venimos legal hasta acá. sacamos la tarjetita y los papeles de que no podemos estar en nuestro país» expresó.

Y las autoridades mexicanas anticipan que vendrá más gente como comentó Andrés Ramirez titular de la Comisión mexicana de ayuda a refugiados; «Se viene una oleada muy grande de refugiados este año a nuestro país»

Quienes están en el campamento aseguran estar siendo acechados también por los llamados «polleros» y por personas anti-inmigrantes que han ido a provocarlos buscando de generar disturbios para justificar su desalojo»

