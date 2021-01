Venezolanos cruzaron en panga

Foto: Patrulla Fronteriza.

Dos venezolanos fueron detenidos a la altura de Santa Barbara, California tras entrar ilegalmente a Estados Unidos a bordo de una panga, según informaron autoridades norteamericanas.

Mediante un comunicado de la Patrulla fronteriza dio a conocer que descubrieron la embarcación durante la vigilancia de rutina de la Guardia Costera estadounidense y que los ciudadanos sudamericanos eran parte de un grupo de 15 personas que viajaban en la rústica lancha que partió de costas mexicanas.

“La panga tocó tierra en la playa en Goleta, CA. Después el grupo se dispersó para evitar ser aprehendido” consigna el comunicado.

Varias agencias participaron en la búsqueda que duró 5 horas antes de que capturaran a 10 adultos, un adolescente y cuatro mujeres. Aparte de los 2 venezolanos el resto del grupo eran ciudadanos mexicanos, indocumentados.

“El operativo incluyó a CBP Air and Marine Operations y CBP Office of Field Operations, con el apoyo de comunicaciones del Centro de Coordinación Marítima. La policía local ayudó a asegurar el área mientras los funcionarios del DHS detuvieron al grupo y se apoderaron de la embarcación. No se reportaron heridos y todos los sujetos fueron transportados a una estación de la Patrulla Fronteriza para su procesamiento”, afirmaron en el boletín.



El contrabando marítimo desde el litoral de Baja California sigue aumentando. El pasado 8 de enero otra lancha que llevaba a 20 mexicanos fue interceptada a la altura de Point Loma, fue el incidente número 80 ocurrido en este año fiscal 2021.

El Sector San Diego de la Patrulla Fronteriza contabilizó 309 «eventos marítimos» en el 2020.

En es mismo año el condado de Santa Bárbara registró varios decomisos notables por parte de USBP y otras agencias locales. El 12 de marzo de 2020, interceptaron más de 5.300 libras. de marihuana e incautaron 42 galones de aceite de cannabis concentrado una panga,lo que significó un record nacional.

“Posteriormente el 19 de agosto de 2020 hubo otra incautación récord de 3,164 libras. de metanfetamina en la costa central de California, la segunda mayor incautación nacional de metanfetamina en ese momento. La metanfetamina también se estaba introduciendo de contrabando en una panga de proa abierta. Varias personas también fueron detenidas en ambos hechos.”

