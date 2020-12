Pocos se detienen ante el semáforo rojo y los muertos por Covid

En las calles de Tijuana, hay tanto movimiento que nadie pensaría que la situación por la Pandemia se puso más grave.

«El global de ocupación hospitalaria continuamos hacia la alza, esto no

ha disminuido absolutamente nada» dijo el fin de semana el Secretario de Salud Oscar Pérez.



En todo el estado las cosas han empeorado desde hace más de un mes pero Tijuana es donde hay más muertos por Covid-19.



«Un desastre estos últimos días y no hacemos caso», lamentó Gabriel Leyva , un residente de Tijuana entrevistado en el centro de la ciudad donde no parecía haber ninguna suspensión de actividades.

En la Plaza Bicentenario, mucha gente y mucha vendimia. La mayoría de las personas traían cubrebocas. Aunque algunos mal puesto.

Las autoridades indican que el semáforo naranja volvió a rojo.

Por eso ordenaron el cierre de la mayoría de los comercios y limitar el número de clientes en algunos giros.

«Centros religiosos, iglesia, templos y Mezquitas están suspendidos» anunció Pérez Rico con anticipación.



Pero no todos hacen caso



La Catedral está abierta, aunque suspendieron las misas y controlan el ingreso a solo un porcentaje de su capacidad.

«En las bancas están separadas de tres personas para que también tengan su distancia» dijo Francisca Jiménez, quien es enfermera y voluntaria en la iglesia. Ella es la encargada de tomar la temperatura, dar gel y ordenar la entrada al templo.



«La gente no cree hasta que se les enferma un familiar» comentó, la enfermera.

Muchos quieren cooperar pero dicen que no pueden quedarse en casa.



«Por un lado está bien, pero también afectan a muchas personas que dependen de lo que

en la calle están vendiendo» dijo Romero Ibarra un comerciante ambulante

Originario de Guanajuato, Romero llegó a Tijuana hace15 años, cuando lo deportaron, Dice que aquí no

hay ayuda del gobierno.

Lo sabe porque ya tuvo que aguantar las restricciones posteriores a marzo y solo le dieron una muy limitada despensa.

«Hace 7, 8 meses atrás, cuando pasó esto mucha gente salió afectada pero yo no

vi al gobierno yéndose a pagar la renta a las personas o algo, al menos a mí no me ayudaron en nada»

Según el gobierno federal mexicano, Zacatecas y Baja California son losprimeros estados que regresaron al semáforo rojo epidemiológico debido al incremento de casos de Coronavirus.

