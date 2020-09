Libera fiscalía a joven que mostró ser inocente del robo que le achacaron

Viernes, Tijuana.

Fue liberado Andrés Álvarez Velázquez, el joven de 23 años que fue detenidos sin orden de aprehensión acusado de un robo que no sucedió, según demostraron sus familiares.

Adriana Alvarez su madre, agradeció en su cuenta de FACEBOOK las muestras de apoyo que recibió durante los dos días que estuvo detenido en lo que desde un principio calificaron como una detención arbitraria y un abuso de autoridad de la Guardia Estatal de Seguridad e investigación.

«Ayer jueves por la noche dejaron en libertad a mi hijo, Gracias a Dios, ustedes me conocen y conocen a mi hijo que no es un delincuente mi familia no es una delincuente, gracias a dios se hizo justicia y se comprobó la inocencia de mi hijo» dijo en su mensaje publicado este viernes.

Andrés quien recientemente se graduó de la carrera de criminalística, explicó a uno de los agentes de la unidad contra robo de vehículos dependiente de la Fiscalía de Baja California que dirige Guillermo Ruíz, que el vehículo por el que supuestamente llegaron a su domicilio no había sido robado.

Les aclaró que quien lo conducía lo dejó en garantía porque chocó contra la motocicleta que conducía, pues labora como repartidor de comida.

Aparentemente el hombre que manejaba la camioneta pick up después de hacer el acuerdo, puso una denuncia declarando que se la habían robado con violencia.

La familia denunció que antes de la injusta detención le presentaron una supuesta orden de cateo que carecía de firma electrónica pero con la cual los presionaron para meterse a su domicilio.

Los afectados dijeron que tomarán las medidas necesarias para que el incidente no afecte las aspiraciones profesionales de Andrés pues se trata de una caso de maltrato, acusaciones falsas y abuso de autoridad.

