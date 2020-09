Más muertes por Coronavirus

Sábado, Mexicali.

Los municipios de Tijuana, Tecate y Mexicali, en ese orden, continúan siendo las demarcaciones urbanas más mortíferas, a nivel mundial, para los enfermos de Covid-19.

La tasa de mortalidad es de 23% en Tijuana. Eso significa que 23 de cada 100 enfermos de coronavirus fallecen; en Tecate, son 19 de cada 100; y en Mexicali son 17 de cada 100.

De nada sirve que en Baja California existan menos casos de Covid-19, ya sea porque el gobierno estatal los ha ocultado -no se contabilizan los enfermos detectados por laboratorios privados, ni los que, en su día, registró la UABC-, o porque, efectivamente, no lleguen a los niveles de otros lugares en el mundo. No hay sitio urbano en el globo terráqueo donde mueran tantos pacientes como en Tijuana, Tecate y Mexicali, lo cual muestra, nítidamente, dos asuntos: el pésimo estado previo de salud que guardaban los bajacalifornianos -señal inequívoca de una pésima política de medicina preventiva-, lo que puede achacarse a los gobiernos anteriores, y la terrible gestión epidémica que ha efectuado la administración actual, la de Jaime Bonilla, donde los enfermos van al hospital para morirse y no a salvarse.

Comparación de la mortalidad por Covid-19 en Tijuana, Tecate y Mexicali, con las regiones más afectadas en el mundo:

Tijuana: mueren 23 de cada 100 enfermos

Tecate: 19 de cada 100

Mexicali: 17 de cada 100 (17.50)

Cuernavaca: 17 de cada 100 (16.94)

Lombardía (Milán/Bérgamo): 16 de cada 100

Bruselas: 11 de cada 100

Estocolmo: 10 de cada 100

Flandes: 9 de cada 100

Madrid: 8 de cada 100

Guayas: 8 de cada 100

Nueva York: 6 de cada 100

Sao Paulo: 4 de cada 100

Lima: 4 de cada 100

Santiago: 3 de cada 100

Los Angeles: 2 de cada 100

San Diego: 2 de cada 100

Pima: El viernes, el condado de Pima, Arizona, donde se ubica la ciudad de Tucson -la segunda más poblada de esa entidad-, tuvo 750 nuevos casos, en un aceleradísimo incremento de la pandemia. El lunes, tuvo 93; el martes, 132; el miércoles, 244; el jueves, 676; y el viernes, los ya referidos 750.

Primero: Piedras Negras, Coahuila, se convirtió en el primer municipio mexicano fronterizo en tener una tasa de infección de un caso por cada 50 habitantes o menos. Para contextualizarlo, esa cifra es similar a la de Sao Paulo, en Brasil.

Más datos del estado: Baja California llegó a 3402 occisos por Covid-19, siete veces más de lo que pronosticó, en abril, el secretario de Salud estatal, Alonso Pérez.

Los contagios alcanzan 18465; además, 35 de cada 100 enfermos terminan hospitalizados.

Tijuana registró siete muertes y suma 1364. Es sexto lugar nacional y cuarto en la provincia. De cada 100 enfermos tijuanenses, 48 son hospitalizados y 23 terminan falleciendo. Mueren 12 veces más infectados que en San Diego.

Mexicali registró seis muertes y arribó a 1543, cifra que lo tiene como cuarto lugar nacional y segundo en la provincia. De cada 100 enfermos capitalinos, 30 son hospitalizados y 17 terminan falleciendo. Mueren seis veces más que en el vecino condado de Imperial.

En Tecate, de cada 100 enfermos, 39 son hospitalizados y 19 mueren.

De los 20 municipios con más contagios en México, la capital de Baja California tiene la tasa de mortalidad más alta en pacientes con Covid-19 (18%)

Tasa de contagio en los municipios de BC:

Mexicali: un enfermo por cada 112 habitantes

Ensenada: un enfermo por cada 165

Tecate: un enfermo por cada 214

Tijuana: un enfermo por cada 279

Playas de Rosarito: un enfermo por cada 292

Casos totales de BC: Mexicali, 8815; Tijuana, 5891; Ensenada, 2945; Tecate, 479; Playas de Rosarito, 331

Municipios que registraron más casos nuevos:

Juárez, Chihuahua – 66

Piedras Negras, Coahuila – 22

Matamoros, Tamaulipas – 19

Municipios con mayor tasa de contagios:

Piedras Negras, Coahuila – un caso por cada 50 habitantes

Caborca, Sonora – un caso por cada 63

Manuel Benavides, Chihuahua – un caso por cada 83

Acuña, Coahuila – un caso por cada 85

Nogales, Sonora – un caso por cada 94

Condados que registraron más casos nuevos:

Pima, Arizona – 750

San Diego, California – 382

Hidalgo, Texas – 202

Condados con mayor tasa de contagios:

Maverick, Texas – un caso por cada 14.93 (15) habitantes

Imperial, California – un caso por cada 15.71 (16)

(Calexico, un caso por cada 11 habitantes; Heber, un caso por cada 16; El Centro, un caso por cada 16)

Santa Cruz, Arizona – un caso por cada 16.58 (17)

Yuma, Arizona – un caso por cada 17.11 (17)

Starr, Texas – un caso por cada 18.38 (18)

Cameron, Texas – un caso por cada 18.89 (19)

Para este análisis, se toma en consideración a los 37 municipios mexicanos que limitan con Estados Unidos, así como a Playas de Rosarito y Ensenada; también a los 23 condados estadounidenses que lindan directamente con nuestro país.

Fuente de los datos:

Para los cálculos de tasas se utilizan las cifras del Conteo de Población y Vivienda 2015, efectuado por el INEGI, en el caso de México; y las proyecciones de población de la Oficina del Censo de los Estados Unidos para los condados

