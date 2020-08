Reconocen labor periodística de reporteros de Tijuana

Comunicado de prensa

ICFJ y Border Center for Journalist and Bloggers.

Edinburg, TX, Lunes 3 de agosto de 2020.

Los periodistas Elizabeth Rosales y Daniel Ángel Rubio, autores de la investigación “Maquiladoras transnacionales ahorran a costa de vidas mexicanas”, han obtenido el primer lugar en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos.

Otros dos equipos de periodistas lograron una mención honorífica en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte: Camelia Muñoz, Magda Guardiola y Lucía Pérez, por su historia “ICAI, cómplice de la opacidad en Coahuila”, y Vicente Calderón y Daniel Ángel Rubio, por su historia “Tijuana, zona libre para el narcomenudeo”.

“Las historias del Border Hub se realizan con un gran esfuerzo a pesar del clima adverso contra la libertad de expresión», asegura Jorge Luis Sierra, presidente del Border Center for Journalists and Bloggers. “El periodismo de investigación del Border Hub busca enfocarse en hallar las raíces de la corrupción y las formas de prevenirla y estas historias son un ejemplo de ese esfuerzo”.

La investigación de Rosales y Rubio, ambos periodistas de Tijuana, Baja California, reveló cómo las empresas maquiladoras en Tijuana buscan ahorrarse dinero contratando a empresas irregulares que ofrecen servicios de transporte de personal usando vehículos en pésimo estado, desechados en Estados Unidos. Esa práctica ha ocasionado al menos 52 accidentes en los que han perdido la vida decenas de obreros en los últimos años.

En un reportaje que combina el rigor de la investigación periodística con una narrativa multimedia atractiva y entrevistas con familiares de trabajadores fallecidos en esos accidentes, los autores ponen rostro a una tragedia que se ensaña contra uno de los sectores más vulnerables de la sociedad tijuanense y, en general, de toda la frontera con Estados Unidos.

La investigación “ICAI, cómplice de la opacidad en Coahuila” logró descifrar y explicar el mecanismo a través del cual el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información permitió que varias dependencias del gobierno del estado evadieran posibles sanciones por negar, de manera sistemática, la entrega de información pública, durante años, sobre temas tan sensibles para la población como la deuda pública, las desapariciones forzadas y la violencia en el estado.

Esta investigación cobró una relevancia especial por haber sido realizada justamente en Coahuila, uno de los estados menos transparentes en México, y donde más amenazas han existido desde hace mucho tiempo contra el ejercicio del periodismo.

La investigación “Tijuana, zona libre para el narcomenudeo” puso al descubierto el entramado de fallas en el sistema de procuración de justicia que ha permitido la liberación de miles de personas acusadas del delito narcomenudeo, actividad con la que están relacionados entre el 80 y el 90 por ciento de los asesinatos que se han cometido en la ciudad fronteriza.

«La relevancia, significado y las historias increíblemente bien reporteadas de este año indican claramente que el Border Hub y sus miembros muestran un profundo compromiso a largo plazo con la resolución de problemas sociales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México», asegura Kara Andrade, directora de programas de ICFJ.

La entrega del premio a las tres historias seleccionadas se realizará durante una ceremonia virtual el próximo 13 de agosto.

Los reportajes galardonados fueron realizados por periodistas miembros del Border Hub y publicados entre junio de 2019 y el 31 de mayo del 2020, con el objetivo de denunciar actos de corrupción para fortalecer la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en la región.

Las historias premiadas fueron elegidas por un jurado independiente compuesto por integrantes de ICFJ, el Border Center y periodistas distinguidos.

