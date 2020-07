Vuelve Baja California al tercer lugar nacional de fallecimientos por Covid-19

Gerardo Fragoso M.

Mexicali, lunes 6 de julio de 2020.

Ilustración: Centro de control de enfermedades de

Estados Unidos.

El 5 de julio hubo 2,313 enfermos nuevos de Covid-19 en la frontera México-Estados Unidos.

De estos, 2 mil 130 se registraron en territorio estadounidense y 183 (304 menos que ayer) en nuestro país.

No comparamos las cifras totales del domingo, ni las de Estados Unidos, con las del día anterior, debido a que Imperial, California, no actualizó sus cifras.

En 11 de los 23 condados de la zona hubo casos nuevos.

También en 14 de los 39 municipios mexicanos, siete menos que ayer.

Aún quedan tres municipios mexicanos sin casos: Manuel Benavides, en Chihuahua; Hidalgo y Jiménez, en Coahuila.

El municipio con más contagios nuevos fue, por quinta vez en la semana, Mexicali, Baja California: tuvo 40.

La capital bajacaliforniana sigue en tercer lugar nacional en defunciones y primero en toda la provincia, al registrar siete y subir a 933. Su tasa de mortalidad es de 17%.

En casos, la capital de Baja California es quinto lugar nacional y tercero en la provincia, con 5 mil 444.

Tijuana registra 906 defunciones, una más que el día previo, y es cuarto lugar a nivel nacional y segundo en la provincia, con una tasa de mortalidad de 30%.

Del lado estadounidense, San Diego es el que más casos tiene en total, con 16 mil 726. El domingo anunció mil 030 casos nuevos, pero no podemos decir que sean en un solo día, porque, dado que el sábado no emitió actualización, no sabemos cuántos fueron en una fecha y cuántos en otra.

Después de San Diego, el condado con más casos nuevos fue Pima: 308.

En la semana del 29 de junio al 5 de julio, Mexicali tuvo 125 casos más que la anterior. Fue su segunda peor semana en la pandemia.

San Luis Río Colorado tuvo 31 casos más que la semana anterior. Fue la tercera peor semana de la pandemia.

Paradójicamente, Imperial tuvo 243 casos menos que la semana anterior. Aun asi, fue su tercera peor semana de la pandemia. Es que venía de la segunda peor.

En contraste, Yuma tuvo 364 casos más que la semana anterior. Sumó mil 553 en esos siete días. Ha sido su peor semana en la pandemia.

Tijuana tuvo 30 casos más que la semana anterior. Y ojo, lleva dos semanas consecutivas con aumentos. De 73 a 196. Y ahora, de 196 a 226.

San Diego continúa en el tobogán. Ha sido su peor semana en toda la pandemia: 3 mil 392 casos, 852 más que en la anterior. Y la tercera consecutiva con alza.

Tasa de defunciones de Tijuana y Mexicali comparada con el mundo

Fallecimientos por cada 100 enfermos de Covid-19

Nota: Madrid ya no actualizará sus cifras en fines de semana

Tijuana – 30

Madrid – 20

Lombardía – 18

Mexicali – 17

Guayas (Guayaquil) – 10

Nueva York – 6

Sao Paulo – 5

San Diego – 2

Imperial – 2

Municipios que registraron más casos nuevos:

Mexicali, Baja California – 40

Matamoros, Tamaulipas – 35

Juárez, Chihuahua – 26

Acuña, Coahuila – 10

Piedras Negras, Coahuila – 10

Condados que registraron más casos nuevos:

San Diego, California – 1,030

Pima, Arizona – 308

Yuma, Arizona – 284

El Paso, Texas – 260

Starr, Texas – 77

Municipios con mayor tasa de contagios:

Nogales, Sonora – un caso por cada 153 habitantes

Mexicali, Baja California – un caso por cada 182

Caborca, Sonora – un caso por cada 219

San Luis Río Colorado, Sonora – un caso por cada 220

Ocampo, Coahuila – un caso por cada 238

Condados con mayor tasa de contagios:

Santa Cruz, Arizona – un caso por cada 23 habitantes

Imperial, California – un caso por cada 26

(Calexico, un caso por cada 17 habitantes; Heber, un caso por cada 25; El Centro, un caso por cada 27)

Yuma, Arizona – un caso por cada 29

Brewster, Texas – un caso por cada 64

Hidalgo, Nuevo México – un caso por cada 71

Municipios con más casos en México:

Iztapalapa, CDMX – 8,840

Puebla, Puebla – 7.875

Gustavo A. Madero, CDMX – 6,642

Centro, Tabasco – 5,629

Mexicali, Baja California – 5,444

Municipios con más defunciones en México:

Iztapalapa, CDMX – 1,191

Gustavo A. Madero, CDMX – 1,052

Mexicali, Baja California – 933

Tijuana, Baja California – 906

Puebla, Puebla – 835

Estados con tasa más alta de fallecimientos:

Morelos – 22%

Baja California – 20%

Chihuahua – 20 %

Estados con más fallecimientos:

Estado de México – 5,932

Ciudad de México – 5,752

Baja California – 2,011

Veracruz – 1,758

Puebla – 1,454

Para este análisis, se toma en consideración a los 37 municipios mexicanos que limitan con Estados Unidos, así como a Playas de Rosarito y Ensenada; también a los 23 condados estadounidenses que lindan directamente con nuestro país.

Fuente de los datos:

Para los cálculos de tasas se utilizan las cifras del Conteo de Población y Vivienda 2015, efectuado por el INEGI, en el caso de México; y las proyecciones de población de la Oficina del Censo de los Estados Unidos para los condados

Share this: Compartir

Facebook

Twitter