TRAS INSPECCIONES OBLIGAN A CERRAR A CASI 600 EMPRESAS

Foto: Archivo Tijuanapress.com.

Trabajadores ante la disyuntiva de cuidar su empleo o su salud.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, sábado 18 de abril de 2020.

Este sábado la Secretaría del trabajo y previsión social de Baja California reportó haber cerrado 599 empresas con “actividades no esenciales” que seguían operando a pesar de las restricciones ordenadas por las autoridades.

En redes sociales muchos trabajadores han estado denunciando que varias plantas se niegan a para sus jornadas y obligan a los empleados a seguir laborando.

Esto mientras el número de muertos y contagiados por Coronavirus sigue aumentando en la entidad.

Hasta el 18 de abril hay 652 personas con diagnóstico confirmado de COVID-19 y 81 que han fallecido por este padecimiento. De esas muertes 49 ocurrieron en Tijuana.

La pandemia ha puesto a muchos trabajadores en la disyuntiva de cuidar su empleo o cuidar su salud.

Así lucieron los parques industriales en México en viernes santo.

Cerradas.

Este trabajador confía en que después del día festivo, la ensambladora donde

labora siga operando. Pero le preocupa su salud.

“Es que no se sabe si va a cerrar o no ahorita dijeron que no” dijo el empleado que no dio su nombre.