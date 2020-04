FALLECIÓ OTHÓN CORTÉS VÁZQUEZ

Durante décadas reclamó al gobierno su injusta detención por el caso Colosio.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, martes 14 de abril de 2020.

Hoy falleció Othón Cortés Vázquez un hombre que se sobrepuso a una de las peores tragedias para dedicarse durante décadas a buscar justicia.

En 1995 adquirió fama de manera involuntaria.

El Fiscal especial Pablo Chapa Bezanilla cambió la teoría del asesino solitario en el magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, por la versión nunca confirmada del complot.

“Yo que lo viví , yo estoy hablando de mi, de que en mi no hubo derechos humanos, y de que veo y de que escucho en estas fechas que no existen los derechos humanos. Cuánta gente no ha sido vejada, torturada por las propias autoridades” dijo.

Othón, fue uno de los acusados y enviados a la cárcel de máxima seguridad de Almoloya,en el estado de México.

Lo mantuvieron preso durante año y medio. Lo liberaron al no poder comprobar ninguna participación

Pero el daño ya estaba hecho.

“Almoloya no es un centro de readaptación, es un centro psiquiátrico donde te matan , estás muerto en vida, donde estás encerrado las 24 horas” nos dijo en una entrevista en 2015.

Sin embargo, Othon mostraba su mejor cara y estaba siempre dispuesto a ayudar a los demás.

Falleció la madrugada de este martes en su casa en una sencilla colonia de la ciudad de Tijuana víctima de problemas cardiacos.

Su página de FACEBOOK no ha dejado de recibir muestras de cariño para él

y solidaridad para con su familia.

“Aquí luchando porque algún día se nos haga justicia, y porque algun dia exista en este México una verdadera justicia, queremos un perdón público y la reparación del daño” dijo sonriente en uno de su frecuentes videos en redes sociales.

Mario Aburto permanece preso como el solitario homicida de Colosio Murrieta.

Othón reconoció que quedó marcado por la tortura y por lo que siempre dijo fue

una injusta detención

Con su muerte, el estado mexicano queda con una deuda pendiente.

Descanse en paz Othón Cortés Vázquez.