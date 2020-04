LADY GAGA PREPARA UN CONCIERTO EN APOYO DEL PERSONAL SANITARIO

La Organización Mundial de la Salud publicó este lunes una serie de directrices sobre el uso de las mascarillas para protegerse del coronavirus y resaltó que éstas deben ser prioridad para los trabajadores de salud, y no para la población general.

“Entendemos que algunos países han recomendado o están considerando el uso de máscaras médicas y no médicas en la población general para prevenir la propagación de COVID-19”, aseguró el director de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus.

El doctor Tedros recalcó que las mascarillas médicas ayudan a proteger a los trabajadores de salud en la primera línea de respuesta, y están escaseando.

“Nos preocupa que el uso masivo de máscaras médicas por parte de la población general pueda exacerbar la escasez de estas máscaras especializadas para las personas que más las necesitan. En algunos lugares, esta escasez está poniendo a los trabajadores de la salud en peligro real”, aseguró.

La Organización aseguró que dentro de las comunidades recomienda el uso de máscaras médicas únicamente por parte de las personas que están enfermas o cuidan a una persona enferma en el hogar.

La OMS ha estado evaluando el uso de máscaras médicas y no médicas para COVID-19 más ampliamente, por lo que ha publicado directrices y criterios para ayudar a los países a tomar esa decisión.

“Por ejemplo, los países podrían considerar el uso de máscaras en comunidades donde otras medidas, como la limpieza de manos y el distanciamiento físico, son más difíciles de lograr debido a la falta de agua o las condiciones de vida apretadas. Si se usan máscaras, deben usarse de manera segura y adecuada. La Organización Mundial de la Salud tiene orientación sobre cómo ponerse, quitarse y deshacerse de las máscaras. Lo que está claro es que hay una investigación limitada en esta área”, dijo Tedros.

Agregó que la Organización alienta a los países que están considerando el uso de mascarillas para la población en general, que estudien su efectividad.

“Lo más importante es que las máscaras solo deben usarse como parte de un paquete integral de intervenciones. No hay una respuesta en blanco o negro, ni una bala de plata. Las mascarillas solas no pueden detener la pandemia. Los países deben continuar buscando, probando, aislando y tratando cada caso y rastreando cada contacto”, reiteró.

Tedros aseguró que con o sin mascarilla, hay cosas comprobadas que todos podemos hacer para protegernos a nosotros mismos y a los demás: mantener la distancia, limpiar las manos, toser o estornudar en el codo y evitar tocarse la cara.

Man Aihua Trabajadores de salud en Shenzhen, China, durante la epidemia del coronavirus.

Un concierto para apoyar a los trabajadores de la salud

La Organización ha estado trabajando con la ONG Global Citizen durante varias semanas en la serie de conciertos “Juntos en casa”, con artistas como Chris Martin y John Legend dando presentaciones en línea gratuitas.

Este lunes se anunció el concierto One World: Together at Home, que se traduce como “un mundo: juntos en casa”. El evento será liderado por la cantante Lady Gaga este próximo 18 de abril.

“Esta pandemia de coronavirus es una catástrofe. Estoy rezando por todos los enfermos y por la gente que está perdiendo el trabajo y tiene dificultades para alimentar a sus hijos. Me duele el corazón por las enfermeras que están durmiendo en sus coches para no contagiar a sus familias de coronavirus”, expresó Lady Gaga durante la conferencia de prensa.

Gaga aseguró que el concierto se realizará para celebrar a los trabajadores de salud, así como para demostrar el poder de la solidaridad humana.

Entre los artistas que participarán se encuentra Alanis Morissette, Andre Bocelli, Billie Eilish, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, John Legend, Paul Mcartney, Stevie Wonder, Kacey Musgraves y J Balvin.

“Recibimos una llamada la semana pasada, y me sorprendió la energía y la pasión de Lady Gaga, y su increíble compromiso con la humanidad. Fue entonces cuando dije que creo que lo que ha planeado puede ser exitoso para unir al mundo, crear conciencia y movilizar recursos para combatir la pandemia”, expresó Tedros.

UNIDO Una compañía de armenia produce mascarillas para protegerse del contagio de coronavirus COVID-19.

Tratamiento para todos

A menos de 100 días desde que se notificó a la Organización Mundial de la Salud sobre el nuevo coronavirus, la investigación se ha acelerado a una velocidad increíble, aseguró su director.

El genoma viral se mapeó a principios de enero y se compartió a nivel mundial, lo que permitió desarrollar pruebas y comenzar la investigación de vacunas.

“Más de 70 países se han unido al Ensayo de Solidaridad para acelerar la búsqueda de un tratamiento efectivo. Y alrededor de 20 instituciones y compañías están compitiendo para desarrollar una vacuna. La OMS se compromete a garantizar que, a medida que se desarrollen medicamentos y vacunas, se compartan equitativamente con todos los países y personas”, aseguró Tedros.

Tedros agradeció al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y al ministro de Salud, Daniel Salas, por su propuesta de crear un conjunto de derechos para pruebas, medicamentos y vacunas, con acceso gratuito o licencias en términos razonables y asequibles para todos los países.

“Apoyo esta propuesta y estamos trabajando con Costa Rica para finalizar los detalles. Los países más pobres y las economías frágiles se enfrentarán a la mayor conmoción de esta pandemia, y dejar a cualquier persona desprotegida solo prolongará la crisis de salud y dañará más a las economías”, expresó.

Tedros pidió a todos los países, empresas e instituciones de investigación que apoyen los datos, la ciencia y la colaboración abiertas para que todas las personas puedan disfrutar de los beneficios de la ciencia y la investigación.

UN Mexico/Alexis Aubin Dos mujeres en el tren de la Ciudad de México se protegen del coronavirus con mascarillas.

La suspensión del confinamiento

Sobre las medidas de confinamiento y distanciamiento físico que se llevan a cabo en varios países del mundo, el director de emergencias de la OMS, el doctor Mike Ryan, recordó que estas son efectivas para ralentizar el esparcimiento del coronavirus, pero que también afecta la economía nacional.

“Necesitamos encontrar una manera más sostenible de manejar esta situación y contener el COVID-19 sin detener la vida económica o social. En general, no es recomendable levantar todas las medidas de confinamiento de una vez… cuando decides levantarlo, hay que tener un método alternativo para suprimir la infección”, aseguró Ryan.

El doctor agregó que también se necesita reforzar los sistemas de salud y que las comunidades tengan sus propias capacidades para combatir el virus activamente. Una vez esto se logra, dijo, es posible comenzar a pensar en reducir el confinamiento.

“Para levantar el confinamiento hay que tener camas libres en los hospitales y capacidad de absorción. Hay que mirar cuánto días tardan los casos en doblarse y qué proporción de las pruebas dan positivo”, dijo.

La OMS publicará una guía de criterios sobre los parámetros que los Gobiernos deben tener en cuenta. “No hay una solución absoluta”, recalcó el experto. del