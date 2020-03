MORTALIDAD DEL CORONAVIRUS DEPENDE DEL COMPROMISO POLÍTICO DE LOS PAÍSES

En las últimas 24 horas, se han reportado 2055 nuevos casos fuera de China en 33 países, informó el director de la Organización Mundial de la Salud.

“Aunque seguimos viendo la mayoría de los casos en un puñado de países, estamos profundamente preocupados por el creciente número de naciones que notificancuadros, especialmente aquellas con sistemas de salud más débiles”, dijo Tedros Adhanom Gebreyesus durante su encuentro diario con la prensa.

Sin embargo, aclaró, la epidemia es una amenaza para todos los países, ricos y pobres: “Como hemos dicho antes, incluso los países de altos ingresos deberían esperar sorpresas. La solución es la preparación agresiva”.

Tedros subrayó que le preocupa que algunos países no se han tomado la situación en serio o hayan decidido que no pueden hacer nada.

“Nos preocupa que en algunos países el nivel de compromiso político y las acciones que demuestran ese compromiso no coincidan con el nivel de amenaza que todos enfrentamos. Esto no es un simulacro, este no es el momento de rendirse, no es el momento para excusas”, enfatizó.

En total, hay 95.265 casos reportados de COVID-19 a nivel mundial y 3281 muertes. En las últimas horas China reportó 143 casos, la mayoría en la provincia de Hubei. En otras ocho provincias no se ha reportado ningún caso en los últimos 14 días.

“Aunque algunos países están informando un gran número de casos, 115 no han informado ninguno; 21 países han reportado solo uno; y 5 países que habían reportado casos no han documentado nuevos enfermos en los últimos 14 días. La experiencia de estos países y de China continúa demostrando que esta no es una calle de sentido único”, afirmó.

Reiteró que la epidemia se puede retrasar, pero solo con un enfoque colectivo, coordinado e integral que involucre a toda la maquinaria del Gobierno.

“Lo peor que puede pasar es que las personas o los países se rindan. La OMS dice: no sucumban no se rindan, usen un enfoque integral, no una dicotomía”, dijo, afirmando que el compromiso político es la mejor arma contra el coronavirus.

Wang Chen Dos mujeres en Shenzhen, China, de camino al trabajo en medio de la epidemia del coronavirus.

Los países necesitan actuar

“Hacemos un llamado a todos los países para que actúen con rapidez, escala y determinación clara”, añadió Tedros.

Los casos fuera de China aún se encuentran concentrados en tres países: Corea del Sur, con 5766 casos; Italia, con 3089; e Irán, con 2922.

“Los países han estado planeando escenarios como este durante décadas. Ahora es el momento de actuar sobre esos planes. Estos son planes que comienzan con el liderazgo desde arriba, coordinando cada parte del Gobierno, no solo el ministerio de salud: seguridad, diplomacia, finanzas, comercio, transporte, comercio, información y más, todo el Gobierno debería participar”, aseguró.

Tedros emitió seis consejos para los países:

Activar sus planes de emergencia a través de un enfoque de todo el Gobierno.

Educar al público para que las personas sepan cuáles son los síntomas y cómo protegerse a sí mismas y a los demás.

Aumentar su capacidad de prueba.

Preparar sus hospitales.

Asegurarse de que haya suministros esenciales disponibles.

Capacitar a los trabajadores de salud para identificar casos, brindar un tratamiento cuidadoso y compasivo y protegerse de las infecciones.

Si los países actúan agresivamente para encontrar, aislar y tratar casos, y rastrear cada contacto, pueden cambiar la trayectoria de esta epidemia, aseveró Tedros.

“Si adoptamos el enfoque de que no hay nada que podamos hacer, eso se convertirá rápidamente en una profecía autocumplida. Está en nuestras manos”, insistió.

Los fondos son esenciales

La OMS ha publicado pautas paso a paso para que los países desarrollen sus planes de acción nacionales de acuerdo con ocho áreas clave, que están respaldadas por una guía técnica detallada.

“Hacemos un llamado a todos los países para acelerar esos planes, y estamos listos para trabajar con ellos para lograrlo”, recalcó el jefe de la OMS.

Agregó que se están poniendo a disposición más fondos para apoyar a los países que lo necesitan y que tienen planes establecidos.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han anunciado fondos para estabilizar los sistemas de salud y mitigar las consecuencias económicas de la epidemia, con un enfoque especial en permitir el acceso a suministros y equipos críticos.

“Aunque COVID-19 presenta una amenaza aguda ahora, es absolutamente esencial que los países no pierdan esta oportunidad de fortalecer sus sistemas de preparación.”

UNSPLASH/Lucrezia Carnelos Un turista en el Museo Nacional de Tokyo lleva una mascarilla para protegerse del coronavirus.

La información precisa vence al miedo

Tedros señaló que saben que las personas tienen miedo y que este puede contrarrestarse con información veraz precisa.

“La OMS ha lanzado una nueva campaña en las redes sociales llamada Be Ready for COVID-19, que insta a las personas a estar seguras, listas e informadas. Si se siente abrumado por el miedo, comuníquese con quienes lo rodean. Descubra cuáles son los planes de respuesta a emergencias de su comunidad, cómo encaja y cómo puede ayudar”, aconsejó al público.

El director de la Organización recordó que todavía hay incógnitas sobre el virus, pero que cada día se está aprendiendo más.

“En última instancia, cuán mortal será este virus depende no solo del virus en sí, sino de cómo respondamos a él. Esta es una enfermedad grave. No es mortal para la mayoría de las personas, pero puede matar”, recordó.

Añadió que “todos somos responsables de reducir nuestro propio riesgo de infección, y si estamos infectados, de reducir el riesgo de infectar a otros”, y que la solidaridad es una manera para proteger a las personas vulnerables.

“Esto no es solo una amenaza para personas o países individuales. Todos estamos juntos en esto, y solo podemos salvar vidas juntos”, concluyó Tedros.

En todo el mundo, un 3,4% de los casos de COVID-19 han muerto. En comparación, la gripe generalmente mata a menos de un 1% de los infectados.

Man Yi Durante el brote de coronavirus, gente de Shenzhen, en China, mantienen espacio entre ellos mientras hacen cola para ordenar comida

Se confirma el virus en un perro doméstico

Durante la conferencia la doctora Maria Van Kerkhove, de la OMS, confirmó a la prensa que un perro doméstico en Hong Kong ha sido infectado con coronavirus.

“El perro está bien, es un perro mayor. Pero es el único del que sabemos que se ha contagiado. Hasta el momento no tenemos evidencia de que pueda transmitir el virus a los humanos”, informó.

Según el doctor Mike Ryan, también de la Organización Mundial de la Salud, no se trata de un hecho sin precedentes o inusual en enfermedades emergentes.

La OMS se encuentra haciendo más pruebas al animal y a sus dueños.

Los doctores señalaron además que no existe evidencia de que el coronavirus sea una enfermedad estacionaria como la gripe, y que se necesita más tiempo para clarificarlo.