JUSTIFICA FISCAL ENTREGA DE NOTARÍAS A AMIGOS DE BONILLA

Entre ellos Xicotencatl Leyva y sus sobrinos.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, miércoles 26 de febrero de 2020.

El fiscal estatal justificó la decisión del gobernador Jaime Bonilla de otorgar patentes de notario a varios de sus amigos cercanos a pesar de que su gobierno había prometido “una convocatoria transparente y equilibrada”

Pero esta semana se dio a conocer que Bonilla Valdez entregó más de una decena de notarías entre las que destacan las que recayeron en Xicotencatl Leyva Mortera, a su sobrino José Román Leyva Castro, y a un ex-colaborador Tirso Liébano, que hasta hace poco fungió brevemente como titular del Registro Público.

“Es una familia que siempre se han distinguido por su actividad como notarios” señaló Guillermo Ruiz, el fiscal bajacaliforniano.

El Fiscal, a quien apodan “El Titi” insistió en que para él no hay nada sospechoso en la entrega de las notarías porque “todos nos conocemos”, dijo.

A principios de su gestión Jaime Bonilla les quitó los nombramientos de notarios a varias personas que habían recibido esa patente durante el gobierno del panista Kiko Vega, argumentando que se habían dado de manera irregular.

A continuación el comunicado que el Secretario de gobierno, Amador Rodriguez, (otro ex priista), emitió para justificar el retiro de las notarías que ahora han vuelto a repartir:

MEXICALI, B.C. 18 de noviembre de 2019.-Debido a que no se observa el principio de igualdad y equidad establecido en el artículo 1ro de la Constitución General de la República, así como una serie de irregularidades en su asignación, la presente administración informó la nulificación de 5 Notarías en Baja California.

El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano precisó que dicha anulación corresponde a las siguientes Notarías: No. 26, del Licenciado Rafael Angulo Cebreros, No. 27 de Javier López López, ambas de Tijuana.

Así como de las Notarías en Mexicali, No. 18 del Lic. José Ricardo Padilla Ibarra, No. 19 de Javier mayoral Murillo y la No. 25 de la Lic. Viviana Rubio Padilla.

La nulidad de las patentes entrará en vigor una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado, siguiendo la instrucción del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez de combatir la corrupción y el favoritismo.

“Existía la costumbre nociva de exgobernadores de entregar a discreción Notarías, dejando de lado a aspirantes con mayor experiencia y derecho”, agregó el Secretario General de Gobierno.

Amador Rodríguez Lozano indicó que la presente administración realizará una convocatoria transparente y equilibrada para hacer la entrega de Notarías en Baja California.

