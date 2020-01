MEXICANOS A GUATEMALA A ESPERAR ASILO

Foto: Archivo Tijuanapress.com.

Gobierno mexicano se manifiesta contra la medida que iniciaría en febrero.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, miércoles 8 de enero de 2020.

En este albergue, la alegría de los niños contrasta con la preocupación de los adultos.

La noticia de que a partir de febrero podrán enviar a Guatemala a los mexicanos que pidan asilo en Estados Unidos, angustia e indigna.

“Esta como inhibiendo y tratando de dar a entender con este comunicado a que desistan incluso de buscar la protección” dice Jose Maria García, director del Refugio Juventud 2000 en Tijuana.

El activista pro inmigrante asegura que desde hace tiempo ya alberga más mexicanos que centroamericanos.

Por eso, en el albergue les impactaron los nuevo acuerdos logrados por el gobierno de Trump.

“Muy lamentable si México está dentro de ellos porque creo yo que México tiene que buscar la protección de sus ciudadanos.” añade García Lara.

La impunidad con que operan los cárteles de la droga y la corrupción gubernamental hacen la vida imposible en muchos estados de la república mexicana.

Justo López / Busca asilo en Estados Unidos.

“Quería sacar a mi familia por lo que hay en Guerrero” declara Justo López, quien pasa los días en una tienda de campaña como muchos otros en el Juventud 2000.

Justo, su esposa y su hija ayudan en el albergue mientras esperan turno para pedir asilo en California.

“Yo siempre he sido comerciante.En el 2015, comenzaron a cobrarme cuota”.

Pero la idea de que los envíen a Guatemala a seguir su trámite desde allá es tan dura como cuando le atacaron a balazos y mataron a su madre en su tierra.

“Esta mal porque primero mas que nada son países también que están en peligro y no se como nos van a enviar para alla” agrega Justo López.

Hace meses que salieron de Guerrero, donde buscaron ayuda de las autoridades pero no sirvió de nada.

Ante la nueva política nuevamente se siente entre la espada y la pared.

“Si me dicen que me van a enviar yo ahora si con el dolor de perder mi familia, pues mejor que me regresaría a México”

Este programa ya está regresando a Guatemala a salvadoreños y hondureños que pidieron asilo

En el caso de los centroamericanos que han sido enviados a un tercer país seguro, como Guatemala, hasta ahora solo dos han aceptado la protección.

Los demás consideran que esta nueva disposición no les garantiza la seguridad que están buscando.