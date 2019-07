“SE LOS DIJE. ES UN DELINCUENTE”

Dice Julián Leyzaola de Jaime Bonilla.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, viernes 26 de julio de 2019.

“Desde la campaña se los dije; Es un delincuente. Siempre se los dije esta persona es un delincuente” comentó la tarde del jueves Julián Leyzaola ex candidato a la presidencia municipal de Tijuana refiriéndose a Jaime Bonilla el gobernador electo de Baja California.

Durante una conferencia de prensa con integrantes del Partido de la Revolución Democrática, Leyzaola Pérez criticó a quienes buscan extender el periodo de gobierno de Bonilla Valdéz.

“Jaime Bonilla tiene siempre la idea de que cada uno de nosotros tenemos precio. Él no cabildea, él no platica, él no busca acuerdos.

él compra, compra personas. compra conciencias.

¿Cuánto le costo comprar a los diputados? Sólo ellos lo saben” declaró en militar retirado.

El controversial jefe policiaco fue criticado severamente por Bonilla desde antes de la compaña por la gubernatura, en sus comentarios editoriales que difundía en la televisora de cable PSN.

Leyzaola, que quedó en segundo lugar en la elección a la presidencia municipal solo por debajo del candidato de Morena, Arturo González dijo que el equipo de Bonilla lo buscó en los inicios de proceso electoral que conluyó en el 2 de junio.

“Varias veces tuvo la intención de que nos reuniéramos ( ) “Algo querían platicar conmigo. Nunca accedí a reunirme con él porque sé quién es esta persona y ademas el poder de corrupción que tiene” comentó el teniente coronel.

También criticó a los diputados que aprobaron la modificación legal para extender de 2 a 5 años la gubernatura.

“No podemos permitir que una gavilla de ladrones, una gavilla de delincuentes se hayan asociado para violentar los derechos de todos los ciudadanos bajacalifornianos” señaló.

