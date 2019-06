MILAGROS EN TIJUANA

Una adolescente salvadoreña tiene una nueva razón para quedarse en esta frontera.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, martes 18 de junio de 2019.

En Tijuana el presidente López Obrador prometió apoyo a los migrantes.

“Estaremos ofreciendo ayuda humanitaria, oportunidades de empleo, educación, salud y bienestar a quienes esperen en México” dijo el mandatario en su reciente visita a esta frontera.

Pero a sus 15 años, Milagros aprendió que la realidad dista mucho del discurso.

“Para mi fue doloroso estar en el hospital” comentó la joven migrante.

Con su bebé nacido hace unos días nos cuenta su historia.

Huyó de El Salvador con su familia. Pero el destino la separó de su padre y junto con su hermanita llegaron a la frontera.

Estuvieron en una bodega habilitada como albergue en la zona norte de Tijuana. Cuando cerró, quedaron a la deriva.

El Pastor Alberto Rivera les dio refugio en una colonia de Tijuana como hace con cientos de centroamericanos. Con todo y que estaba embarazada.

“Hay más de 8 mil menores de edad no acompañados registrados con INAMI que el gobierno del estado no tiene el conocimiento donde están y ellos son los responsables de ellos pero no los quieren buscar porque no tienen a donde colocarlos” dijo Rivera quien dirige el Albergue Ágape.

Todo iba bien, hasta que la llevaron a dar a luz.



“Desde que nace mi bebé me limitan todo todo acceso a comunicarme con cualquier persona”

Un menor de edad, normalmente tendría que ir a una estancia oficial.

” Mi preocupación era que me llevaran a un albergue por ser menor prácticamente podrían buscar por ese lado para quitarme el derecho de tener a mi bebé”

Dice que no le permitieron visitas porque no tenía parientes ni tutor.

“Tú estás con la esperanza de van a venir a verme ( ) Para mí fue duro estar ahí encerrada” recuerda la adolescente que ha tenido que cuidar de su hermana desde que llegaron a esta frontera.

Para implantarle un anticonceptivo si procuraron la autorización de quienes le cuidaron durante el embarazo.

“Eres una menor no tienes ni voz ni voto tu opción o tu decisión no vale necesitamos a un representante tuyo o un familiar que firme”