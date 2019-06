TERMINA CON 30 AÑOS DE GUBERNATURAS PANISTAS

Por Sofía Buerba / Gato x Liebre.

Tijuana, martes 4 de junio de 2019.

El candidato por la Coalición “Juntos Haremos Historia” por Baja California, Jaime Bonilla Valdez se declaró ganador de la gubernatura, y aseguró que la alianza también ganó 4 de las 5 las alcaldías y los 17 distritos electorales.

Bonilla salió a dar una conferencia de prensa a las 7:00 de la tarde acompañado del candidato de Tijuana, Arturo González Cruz con quien anunció el cuasi “carro completo”, basándose en datos de encuestas de salida de las casas encuestadoras Mitofsky y Parametría.

Dijo haber tenido el 59.61% de la preferencia, seguido del candidato del PAN con el 16%.

Las presidencias municipales en Mexicali dijo que la ganaron con el 46% seguido con el PAN con un 35%.

Según el candidato, la coalición ganó Tijuana con 41%, seguido del PRD con 34% y Playas de Rosarito con el 45%.

Y un empate técnico con el PAN con el 34% en Tecate, y los 17 distritos se los llevó Morena.

A las 9:00 horas el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) reconoció que el electorado decidió por un cambio en Baja California y aceptó su derrota.

“Los votantes han dado el veredicto y como demócrata que soy, reconozco el resultado aunque no me favorezca. Siempre he sabido que en democracia se gana o se pierde, sea por miles o un solo voto, los ciudadanos optaron por un cambio”, dijo Óscar Vega Marín.

“Son 30 años de abuso, 30 años de represión y marginación que el pueblo dijo ya … Esta elección no gana Jaime Bonilla, la gana el pueblo de Baja California, que fueron los que expresaron su voluntad de que cambiara esto”, dijo el virtual gobernador.

Bonilla dijo que sus dos primeras acciones será iniciar con los desayunos calientes en escuelas para los niños, y acudir a las mesas para la construcción de la paz.

“Baja California ha crecido, pero no se ha desarrollado. Y lo poco que ha crecido ha sido gracias al esfuerzo de los bajacalifornianos”.

Bonilla Valdez registró ante el Instituto Estatal Electoral promesas en materia de seguridad y el combate a la corrupción.

“Impulsar acciones conjuntas e inteligentes que garanticen un estado seguro, en orden y paz para todos los bajacalifornianos. La seguridad pública será nuestra prioridad desde el primer día”, se lee en su plataforma política.

También prometió poner “Fin a la deuda pública corrupta y al derroche irresponsable; el ahorro y la buena inversión serán insignia de nuestro gobierno. Se acabaron los lujos y los excesos de los gobernantes.

En la conferencia dijo que este será un gobierno que facilitarán las inversiones. Se trabajará con sindicatos y con todos; que será un gobierno para todos.

Adelantó que en su gobierno harán una reestructura y fusión de secretarías para reducir del presupuesto de gasto corriente entre 8 o 9 mil millones de pesos.

Dijo querer rescatar la secretaría de cultura, fusionar la secretaría de turismo y economía, esta última ya con nombre de quien la encabezada por Mario Escobedo, en la Secretaría General de Gobierno que ocupará el expriista Amador Rodríguez Lozano y la diputada federal Itzel García, invitada a una secretaría, sin especificar cual.

