ARRANCA LA FERIA DEL LIBRO DE TIJUANA

En su edición número 37.

Por Comunicado de prensa.

Centro cultural Tijuana.

Tijuana, viernes 18 de mayo de 2019.

Con un acto múltiple, que incluyó la inauguración de la primera Librería Educal-Fondo de Cultura Económica del país, ubicada en el vestíbulo del Domo IMAX, la apertura de la exposición “Memorias insulares”, de los artistas cubanos Yunaika Martín, Luis Garzón Masabó y Josell Rossell, y la participación de decenas de editoriales y librerías, arrancó este viernes 17 de mayo la 37 Feria del Libro de Tijuana en el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura.

Encabezada por la directora general del CECUT, Dra. Vianka R. Santana, la ceremonia de inauguración contó con la presencia de la Dra. Margo Glantz, escritora homenajeada en la 37 edición de la Feria; la Lic. Sara Vázquez, en representación del director del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC), Manuel Bejarano Giacomán; el director general de Educal, Lic. Fritz Glockner; la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), Haydé Zavala; el presidente de la Unión de Librerías, Lic. Vladimir López, y la coordinadora de contenidos de la Feria del Libro de Tijuana, Mtra. Ivonne Arballo.

Asimismo se contó, por primera vez, con la presencia de Cuba por medio del fondo editorial Casa de las Américas, representado por Nisladys Flores Carmona, y de los tres artistas cubanos que exhiben su obra en el vestíbulo del edificio principal del CECUT.

“Para el Centro Cultural Tijuana”, planteó su directora general, “la Feria del Libro constituye una oportunidad excepcional para contribuir a la difusión de la formación lectora, a la circulación de la riqueza cultural y, sobre todo, para ofrecer a los ciudadanos un espacio de encuentro en torno a una de las expresiones artísticas de mayor permanencia: la literatura”.

Precisó que la celebración de la Feria del Libro representa “una posibilidad extraordinaria para que las instituciones de cultura puedan ampliar su radio de incidencia en la comunidad y fortalecer los lazos de cooperación intersectorial”.

Tras referirse a la Feria del Libro como “uno de los proyectos culturales más relevantes de la frontera”, la Dra. Santana expresó su beneplácito “por llegar con la Unión de Librerías, a esta trigésimo séptima edición con el acompañamiento de las universidades locales que en esta ocasión se han sumado no solo con su presencia en el recinto ferial, sino activamente a los trabajos de planeación, selección de contenidos, en el consejo pedagógico, en la ambientación del Pabellón Infantil y, sobre todo, en la construcción de nuevas estrategias conjuntas de difusión y promoción de la literatura”.

Destacó igualmente la presencia por primera vez en Tijuana de la prestigiada editorial Casa de las Américas de Cuba, país invitado de honor, que representa, dijo, “el nuevo camino que debe tomar la Feria, pero sobre todo la posibilidad de abrirse al mundo y empezar a dialogar con aquellas instituciones culturales, educativas y artísticas que tienen una vocación multidisciplinar y que buscan fortalecer las rutas de cooperación e intercambio con Iberoamérica”.

Tras reconocer que el esfuerzo cultural de las dimensiones de la Feria del Libro requiere de las aportaciones de gobiernos e instituciones, la directora general del CECUT agradeció la colaboración del ICBC, institución con la que se ha coincidido en este y otros programas, así como del del IMAC, que ha sumado también un importante esfuerzo a esta edición de la Feria del Libro.

“El Centro Cultural Tijuana, espacio de referencia del Norte, refrenda en este día, su compromiso de acatar el mandato presidencial de atender a todos los sectores sin ningún tipo de exclusión”, sentenció la Dra. Santana al señalar que “queremos trabajar en una ruta horizontal y en la convergencia con todos los actores y sectores sociales. No queremos trabajar por los artistas sino con los artistas y creadores, porque en esta mirada institucional concebimos a los ciudadanos como sujetos de derecho y no de asistencia”.

Tras declararla inaugurada, los funcionarios presentes, e invitados especiales, visitaron la nueva librería Educal ubicada en el vestíbulo del Domo IMAX y el recinto ferial, donde está a disposición del público tijuanense una variadísima oferta editorial distribuida en 170 stands instalados en la explanada del CECUT, donde permanecerán hasta el próximo 26 de mayo.

El programa completo de la 37 Feria del Libro de Tijuana está disponible en el sitio: www.feriadelibrotijuana.com.

