LABORA UABC BAJO PROTESTA

Ante adeudo del gobierno estatal.

Por Comunicado de prensa.

UABC.

Mexicali, martes 30 de abril de 2019.

“Nosotros no vamos a dejar de trabajar, sin embargo, lo vamos a hacer bajo protesta, creemos que esta es la forma de salir y decirle al Gobierno de Baja California que necesitamos que nos paguen urgentemente”, expresó el Rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), doctor Daniel Octavio Valdez Delgadillo, ante el adeudo de 988.5 millones de pesos que la administración del licenciado Francisco Arturo Vega de Lamadrid mantiene con la Máxima Casa de Estudios.

Agregó el Rector que trabajar bajo presión significa dos cosas fundamentales: “primero, que entendemos perfectamente que la principal prioridad de la Universidad y de esta administración es la educación, y que dejar de trabajar para salir a marchar o por un paro de labores, significa perjudicar a cerca de 65 mil alumnos que estudian en la UABC interrumpiendo su educación”.

“Segundo, que comprendemos lo delicado del momento en que está Baja California al estar en un proceso electoral y es mi deber y responsabilidad que la UABC se mantenga libre de cualquier acto que pueda incidir en las elecciones. Los universitarios somos sumamente respetuosos de los procesos democráticos y la Máxima Casa de Estudios únicamente abre sus puertas para debates en los cuales haya contraste de ideas para todos los candidatos en igualdad de circunstancias.

“Afirmar que trabajamos bajo protesta implica que atendemos a nuestra responsabilidad social de impartir educación de calidad y formar profesionistas, pero que exigimos el cumplimiento del pago de la deuda que permite cumplir con todos los programas de la UABC” expresó el doctor Valdez Delgadillo.

El pasado 12 de marzo se firmó un convenio por 600 millones de pesos con el Gobierno Estatal, el cual no se cumplió porque la cantidad de montos que la Federación le pudo adelantar a Baja California ya estaba agotada. Ante esta situación, se comunicó con el Gobernador para solicitarle encontrar a la brevedad una opción que le ayudara a la UABC a evitar mayores problemas.

El Rector expuso que se han tomado muchas medidas para continuar con las funciones sustantivas de la Universidad que son: ofrecer educación superior de calidad; realizar investigación pertinente y de alto impacto social, así como brindar los beneficios de la extensión de la cultura y los servicios, sin embargo, la situación se hace cada vez menos sostenible.

El pasado 24 de abril la Máxima Casa de Estudios anunció un Nuevo Acuerdo de Plan de Austeridad, Ahorro y Racionalización del Gasto, por lo que se redoblarán esfuerzos para cuidar al máximo el recurso con el que se cuenta y hacerlo más eficiente, con la finalidad de poder ofrecer los cerca de 22 mil espacios para nuevo ingreso, situación que está en riesgo.

El doctor Valdez Delgadillo también anunció que se instalarán unos “deudómetros” en las unidades académicas y vicerrectorías en los que se dará a conocer el monto de la deuda del Gobierno de Baja California, para efecto de que se genere la presión y que la comunidad universitaria y sociedad en general, estén enteradas de la situación.

“La Universidad necesita certeza de que los recursos van a fluir. También debo dejar claro que por parte del Gobierno Federal no hemos tenido ningún retraso, nosotros hemos estado al pendiente y llegan exactamente las aportaciones federales”, destacó. Finalmente, el Rector afirmó que no está contemplado aumento a las cuotas de inscripción, “ya que no obedece de ninguna manera al tema que estamos enfrentando”, puntualizó.

