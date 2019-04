EXPEDIENTE CONFIDENCIAL

Por Gerardo Fragoso M.

Grietas en el monolito

El Universal publicó una encuesta, el pasado viernes, que muestra cada vez mayor rechazo a que el gobierno mexicano esté abriendo las puertas a los centroamericanos, ya sea con las “caravanas” que entran por el sur, o recibiendo y tolerando la permanencia de los expulsados desde Estados Unidos. Veamos los resultados:

“Ante la amenaza de Trump de cerrar la frontera para que México frene la llegada de centroamericanos, ¿qué debería hacer López Obrador?”

Impedir paso de migrantes: 51.8%

Confrontar a Trump: 24.2%

No hacer nada: 10.7%

Dialogar con los países involucrados: 4.0%

Darle trabajo a los migrantes: 2.5%

No sabe/no contestó: 2.5%

Otras respuestas: 4.3%

“El mandatario ha declarado que su gobierno dará visas de trabajo a migrantes centroamericanos que vengan a México, ¿está de acuerdo o en desacuerdo?”

Está en desacuerdo: 57.3% (46.8% en oct. 2018)

Está de acuerdo: 37.5% (46.6% en oct. 2018)

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo: 3.8% (5.4% en oct. 2018)

No sabe: 1.4%

“¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que México les permita entrar al país y les dé refugio?”

Está en desacuerdo: 62.5% (37.8% en oct. 2018)

Está de acuerdo: 29.8% (47.8% en oct. 2018)

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo: 6.5% (10.7% en oct. 2018)

No sabe: 1.2%

“¿Cuál cree usted que debería ser la actuación del gobierno mexicano ante migrantes que ingresan de forma irregular a México?”

Expulsarlos inmediatamente: 41.2% (27.6% en oct. 2018)

Dejarlos en libertad hasta que un juicio determine si pueden ser refugiados: 38.7% (48.0% en oct. 2018)

Permitirles libre tránsito por México sin condiciones: 9.8% (12.5% en oct. 2018)

Meterlos a la cárcel por transgredir las leyes: 5.2% (4.4% en oct. 2018)

No sabe/No contestó: 5.1% (7.5% en oct. 2018)

“¿Qué opinión tiene de los migrantes?”

Perjudican a la comunidad: 58.2% (34.2% en oct. 2018)

Ni benefician, ni perjudican: 30.3% (50.7% en oct. 2018)

Benefician a la comunidad: 8.2% (8.6% en oct. 2018)

No sabe/no contestó: 3.3%

“Si llegaran a su comunidad cientos o miles de migrantes indocumentados de Centroamérica, ¿qué impacto cree que generarían?”

Aumentaría la delincuencia: 47.8% (39.7% en oct. 2018)

Quitarían trabajos a mexicanos: 24.3% (24.8% en oct. 2018)

Contribuirían al desarrollo económico: 7.7% (7.7% en oct. 2018)

Ayudarían a la comunidad: 6.5% (10% en oct. 2018)

Ninguno, todo seguiría igual: 5.5% (6.3% en oct. 2018)

No sabe/no contestó: 8.2% (11.5% en oct. 2018)

Crisis social: Nuestro amigo y lector, Jesús Jiménez, nos hizo el honor de escribirnos para reforzar la idea de su autoría que, en este espacio, se publicó el 27 de marzo pasado:

“La creación de una estructura educativa de la naturaleza que menciono es urgente. Si el gobierno quiere de veras realizar acciones para la reconstrucción de la sociedad, a efecto de que en el futuro México se convierta en potencia internacional, debe hacerlo de raíz y “echando toda la carne al asador

“La formación de ciudadanos íntegros es necesaria y ya debe comenzar. Esto es lo que han hecho los grandes países, privilegiando el desarrollo de sus ciudadanos como la más poderosa plataforma para su progreso. Una educación radicalmente eficiente, bien estructurada, desarrollada y comprobada, con un seguimiento cuidadoso y estrecho por parte de las autoridades y de la misma sociedad, acercará a la población civil y al gobierno y fortalecerá las bases para un resurgimiento nacional.

Jesús coincide con nosotros en que la gran enfermedad que enfrenta México es una crisis social: “Virus, hongos, bacterias y otros bichos, que se han cebado solazándose entre múltiples llagas purulentas, pueden todavía ceder si gobierno y ciudadanos se deciden a un esfuerzo colosal. Es la condición indispensable para surtir una receta que describe costosas y abundantes medicinas. Entre ellas resulta necesario que, en pro de la anhelada salvación, intervenga una heroína de proverbial poder, una protagonista siempre vencedora en las extremas lides terapéuticas: la Educacionina Fortex Plus, el antibiótico más potente y efectivo que ha sido creado por la ciencia.

“Esa medicina consiste simplemente en la Educación Bien Aplicada, única fórmula garante de la recuperación. Ha de sanar con eficacia mente y cuerpo de un país postrado por esa enfermedad que llamas con razón Crisis Social.

“¡Terminemos de una vez con esos dolores tan agudos, causa de terribles sufrimientos atacables y vencibles, esos que aquejan sin piedad a tanto mexicano!

Resbalón: Otra encuesta, de El Financiero (3 de abril), revela que solamente 27% aprueban la idea de haberle solicitado una disculpa al rey de España, Felipe VI, por la conquista, frente a 59% que la rechaza. También mal manejado el tema de retirar recursos a las estancias infantiles, que aprueba un 28% y desaprueba un 58%. En este último tópico, si hay grandes negocios panistas, pero no hubo un plan para desmontarlos sin tropezar.

Tatiana, invaluable conciencia: Ante el anuncio de que los ex presidentes, panistas, Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ya cuentan otra vez con guaruras pagados por nosotros –another broken promise–, la diputada federal Tatiana Clouthier Carrillo expresó, en Twitter: “Este Fox ya andaba urgido por guardias… ahora seguirá Felipe, Peña y ¿por qué no?, hasta Salinas”.

No es la primera vez que Tatiana muestra absoluta congruencia con lo que planteó en campaña. Así lo hizo cuando opuso a que la Guardia Nacional fuese integrada por militares y dirigida por uno –como finalmente pasó, another broken promise–. Tatiana, no cabe duda, jamás nos defrauda.

