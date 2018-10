EXPEDIENTE CONFIDENCIAL

Por Gerardo Fragoso M.

Comentario Editorial.

María Luisa y Rosario, turistas mundiales

¿A usted le gustaría ir de vacaciones a Nueva York?

Seguramente si. A mí también, pero jamás iremos, porque no podríamos pagar ni el boleto de avión.

Pues resulta que, aunque usted y yo jamás podamos conocer Nueva York, por no tener los recursos para ir, si tuvimos que PAGARLE, de NUESTRO DINERO, unas “vacaciones” ¡de 14 días!, en esa ciudad, a la diputada federal panista María Luisa Sánchez Meza.

Si, María Luisa se fue dos semanas a Nueva York, con TODO PAGADO POR NUESTRO DINERO.

¿A poco no siente coraje?

Usted no puede llevar a su familia de vacaciones ni a Puerto Peñasco, y le tuvo que pagar un viaje de 126 MIL 340 PESOS a la panista Sánchez Meza.

Y María Luisa ni siquiera fue una diputada federal trabajadora. En tres años, fue la QUINTA DIPUTADA QUE MENOS TRABAJÓ, presentando apenas una iniciativa cada 23 sesiones. Además, faltó 26 VECES a sesionar.

Aun así, María Luisa tuvo el cinismo de aceptar la invitación para acudir a un evento sobre “la condición jurídica y social de la mujer”, en Nueva York, donde estuvo del 11 al 24 de marzo de este año.

¿Sabe qué es lo más sinvergüenza de eso? Que María Luisa no presentó NINGUNA INICIATIVA para mejorar las condiciones jurídicas o sociales de la mujer. Es decir, fue, literalmente, de vacaciones a Nueva York.

Los boletos de avión de María Luisa costaron 15 mil 892 pesos, pero lo más escandaloso es que, de viáticos, se gastó 110 MIL 448 PESOS ¡es más de lo que gana el gobernador en un mes! ¡es más que el salario mensual que tendrá AMLO!

Es decir, que María Luisa se gastó casi 8 MIL PESOS DIARIOS de NUESTRO DINERO en Nueva York (7 mil 889 es la cifra exacta).

Mientras hay niños que no tienen papel higiénico en el baño de su escuela, mientras hay 800 mil bajacalifornianos que no tienen que comer cada día, mientras hay cientos de baches en su colonia o en la mía, María Luisa se gastaba 8 MIL PESOS DIARIOS de NUESTRO DINERO en Nueva York. Eso es no tener progenitora.

Acuérdese bien de quién es María Luisa si es que, en 2019 o después, se le ocurre lanzarse otra vez de candidata. Fue la QUINTA DIPUTADA MENOS TRABAJADORA de BC y, con NUESTRO DINERO, se fue a pasear 14 días por Nueva York.

Y Rosario, dándose la ‘dolce vita’ en Suiza y Alemania: El caso de María Luisa no es el único entre los ex diputados federales panistas.

También María del Rosario Rodríguez Rubio se fue a pasear con NUESTRO dinero, nada más que ella prefirió ir a Europa.

Del 15 al 24 de agosto de 2017, Rosario se fue a “turistear” por Bonn y Berlín, Alemania, así como por Lucerna, Berna y Zúrich, Suiza.

¿A qué fue Rosario a Europa? A hablar del Modelo Mexicano de Formación Dual ¡Imagínese! Fue a promover una estrategia educativa mexicana a Suiza y Alemania, que estuvieron en los primeros 30 lugares en las tres pruebas del informe PISA, cuando México se ubicó del lugar 55 hacia abajo en todas ¡Rosario fue a decirle cómo hacer chiles a Clemente Jacques!

La cosa, por supuesto, era turistear con NUESTRO DINERO. De entrada, Rosario viajó a todo lujo. Tan sólo sus boletos de avión –en Lufthansa, por supuesto–, nos costaron 77 MIL 443 PESOS. Es lo que gana el 99% de los trabajadores de maquiladoras EN UN AÑO.

Y en viáticos, Rosario se gastó 69 MIL 876 PESOS. En total, despilfarró 147 MIL 319 PESOS de NUESTRO DINERO en su viaje.

Tan sabía que su viaje no tenía justificación y era un abuso, que Rosario, en su momento, no lo mencionó en sus redes sociales. Es decir, lo ocultó.

Y todavía así, quería ser senadora.

¿Dónde están los resultados MEDIBLES, TANGIBLES, REALES, de los viajes que hicieron María Luisa y Rosario, al extranjero, en los cuales se gastaron casi 260 MIL PESOS? En ninguna parte, NO hubo resultados, NO sirvieron para nada, solamente para que ambas viajaran por el mundo.

¿Verdad que los políticos son unos seres sinvergüenzas, sin moral, sin decencia alguna?

Brasil: Ayer se dio a conocer una nueva encuesta, efectuada por Ibope, Globo y el diario El Estado de Sao Paulo, sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas. Jair Bolsonaro tiene el 59% de la intención de voto, mientras Fernando Haddad logra el 41%.

Comentarios: gerfragoso@gmail.com

Twitter: @gerardofragosom

