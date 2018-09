EXPEDIENTE CONFIDENCIAL

Por Gerardo Fragoso M.

2018, peor que 2017 para Tijuana

Al darse a conocer las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, relativas al mes de agosto, se confirmó que Tijuana hilvanó cinco meses con 200 o más homicidios, algo inédito en su historia.

No hay forma en que 2018 no se convierta en el año más violento en la historia tijuanense, superando al 2017.

Es un hecho, que al final de este calendario, tendremos más de 2 mil homicidios; y este gobierno municipal sumará más de 4 mil.

¿Al fin le quedará claro a quienes votaron por el PAN que sufragar por el partido azul es un suicidio? ¿O cuántos muertos se necesitan?

Homicidios por presidente municipal

Presidente municipal INEGI SSPE

Carlos Montejo Favela 424* Sin datos

Héctor Guillermo Osuna Jaime 559 Sin datos

José Guadalupe Osuna Millán 717 Sin datos

Francisco Arturo Vega De Lamadrid 788 Sin datos

Jesús González Reyes 827 Sin datos

Jorge Hank Rhon 617 Sin datos

Kurt Honold Morales 161 257

Jorge Ramos Hernández 3,044 2,341

Carlos Bustamante Anchondo 1,374 1,391

Jorge Enrique Astiazarán Orcí 1,878 2,029

Juan Manuel Gastélum Buenrostro 3,593**

*no incluye diciembre de 1989, por no existir registro del INEGI sobre ese mes.

**incluye los 35 homicidios que se registraron en su lapso como presidente municipal interino (8 de diciembre de 2000 a 29 de enero de 2001).

Van cinco meses consecutivos con 200 o más asesinatos

Mes homicidios

Abril 2018 212

Mayo 2018 217

Junio 2018 221

Julio 2018 249

Agosto 2018 210

Años con más homicidios en Tijuana, de acuerdo con la SSPE:

2017: 1,780

2018: 1,664

2016: 921

Meses con más homicidios en Tijuana, de acuerdo con la SSPE:

Julio 2018: 249

Noviembre 2008: 229

Junio 2018: 221

Mayo 2018: 217

Septiembre 2017: 214

Expulsada: “Transformemos rechaza que los gobiernos sigan endeudando a la población para enfrentar las consecuencias de su mala administración”, expresó Mayra Alejandra Flores Preciado, presidente del Comité Ejecutivo Estatal, al informar que ha iniciado con el proceso de expulsión para la regidora Patricia Guadalupe De León Ramos, por avalar un aumento de 30 millones de pesos en la deuda tecatense.

“Nosotros buscamos calidad y no cantidad en nuestros representantes populares. No importa con cuántos nos quedemos, deben estar a la altura de la ciudadanía”, sentenció la líder transformista, al anunciar la referida medida.

Flores notificó a De León, por escrito, sobre esta determinación, manifestando la “terminante desaprobación” del partido respecto a su conducta: “Nos preocupa la economía de las familias y, por ende, estamos en contra de los incrementos que laceren sus bolsillos y del crecimiento de la deuda pública que compromete a futuras generaciones”.

Indicó que De León tomó la decisión de aprobar dicho endeudamiento “de manera unilateral, sin informar a la directiva del partido”.

Flores recordó que, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el ayuntamiento de Tecate es el lugar 22 entre los municipios más endeudados de México, sin contar este nuevo préstamo.

“Transformemos no tiene lugar para la simulación. Nosotros, como la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos, estamos hartos de los partidos que simulan, que en un momento quieren o pretenden ser diferentes, pero, al final, comparten las mismas prácticas de los partidos de siempre”, señaló, agregando que vigilarán lo que pasa en Tecate, “pues no toleraremos boquetes ni desvíos, que luego terminen pagando, con mayor endeudamiento, las ciudadanas y los ciudadanos”.

Comentarios: gerfragoso@gmail.com

Twitter: @gerardofragosom

