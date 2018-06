ALGO PARA ESTA TARDE EN LA FERIA DEL LIBRO

En la Sala Federico Campbell del Cecut.

Presentación de colección editorial

Nitro/Noir: Nadie es inocente de Kike Ferrari; El olvido de Bruno de Edgar Borges, y No toda la sangre es roja de Carlos René Padilla,

Novela, Nitro Press

Participan: Daniel Salinas Basave, Hilario Peña, Carlos René Padilla y Mauricio Bares

17:00 h

Presentación de Libro

Drama social y política del duelo: las desapariciones de la guerra contra las drogas en Tijuana de Carolina Robledo Silvestre

Investigación, Colegio de México

Participan: Nohora Constanza Niño Vega, Reynaldo Rojo Mendoza y la autora

18:00 h

Presentación de libro

Ceibario (Premio Nacional de Poesía Tijuana 2018) de Balam Rodrigo

Poesía, IMAC

Participa: jurado calificador y el autor

19:00 h

Sala de Video

Presentación de libro

Turismo residencial en México. Comportamientos socio-espaciales de Maribel Osorio García y Nora L. Bringas Rábago

Ensayo, El Colef

Participa: Felipe Cuamea Velázquez y Nora L. Bringas Rábago

17:00 h

Presentación de libro

¿Un paraíso temporal? Un vistazo al paisaje especial de la región de San Diego. Edición conmemorativa con ensayos contemporáneos. / Temporary Paradise? A Look At The Special Landscape of the San Diego Region. A Commemorative Edition with Contemporary Essays de Tito Alegría, Roger Lewis y René Peralta (compiladores)

Ensayo, El Colef

Participa: los compiladores

18:00 h

Presentación de libro

Procesos de la noche de Diana del Ángel

Crónica de Ayotzinapa, Almadía

Participa: la autora

19:00 h

Sala de Lectura

Presentación de libro

Rumor de locos. El Hospital de La Rumorosa, 1931-1958 de Víctor Manuel Gruel Sández

Historia, Archivo Histórico “Pablo L. Martínez”

Participa: José Alfredo Gómez Estrada, Elizabeth Acosta Mendía, Diana Méndez Medina y el autor

17:00 h

Presentación de libro

Después de todo de Fidelia Caballero

Poesía, Desliz Ediciones

Participa: Francisco Morales y la autora

18:00 h

Presentación de libro

Memorias de las Lunas de octubre de Edmundo Lizardi (compilador)

Poesía, Instituto Sudcaliforniano de Cultura-Gobierno del Estado de Baja California Sur-Secretaría de Cultura

Participa: Roberto Castillo Udiarte y el compilador

19:00 h

Anuncios